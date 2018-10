Isabella Ferrari Carlo Vanzina? Un signore dotato di una dolcezza infinita

ilsussidiario

: Comunque sono ancora nell'iperspazio per la battuta di Isabella Ferrari in #Inviaggioconadele: 'È morta la Buy?' ? - MarcoComu : Comunque sono ancora nell'iperspazio per la battuta di Isabella Ferrari in #Inviaggioconadele: 'È morta la Buy?' ? - RicBuscarini : RT @criferra65: Gioco di squadra con Parma capitale cultura. Se ne parla al Castello di Rivalta con Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri,… - DJFunkyGrrL : RT @A_Calascibetta: Isabella Ferrari foto di @tonithorimbert l'intervista è di @piermaloso su #stylemagazineitalia di #settembre #Portfolio… -

(Di domenica 21 ottobre 2018)oggi pomeriggio sarà tra gli ospiti di Domenica In per un'intervista a 360 gradi tra carriera, vita privata e il primo provino con(Domenica In)