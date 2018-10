Inter | tweet di compassione per Messi | ' Un peccato non poterti affrontare'

Il futuro di GOG : il supporto alle mod - la rivalità con Steam e quel tweet problematico - Intervista : Quasi 10 anni fa, CD Projekt ha lanciato il proprio store di giochi online chiamato Good Old Games. L'operazione e il suo target erano relativamente limitati: si trattava di un gruppo di persone che tentavano di salvare alcuni vecchi giochi per PC in modo da poterli giocare sui moderni sistemi operativi. I prezzi contenuti, l'ottimo servizio di assistenza e l'assenza di DRM, però, fecero crescere esponenzialmente il business in un modo che, ...