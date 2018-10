Inter | Spalletti | Ha vinto la squadra che ha giocato meglio Gattuso diceva

Inter-Milan - Spalletti : “Non è stato il finale perfetto” : Inter-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Milan, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del derby vinto in extremis grazie al colpo di testa di Mauro Icardi: “Non è stato il finale perfetto, volevo si facesse gol prima. La squadra non ci ha […] L'articolo Inter-Milan, Spalletti: “Non è stato il finale ...

Inter - Spalletti raggiante : “Ha vinto la squadra che ha giocato meglio - Radja out per un po’” : Al termine del derby vinto contro il Milan, Luciano Spalletti è ancora carichissimo per i tre punti conquistati allo scadere, anche se non perde tempo a trovare il pelo nell’uovo: “Non è stato finale perfetto. Lo sviluppo voleva un’altra conclusione, cioè un gol prima. Poi lo prendiamo anche da ultimo. Sarebbe stato meglio giocarsela dopo essere passati in vantaggio“. Poi risponde raggiante ad Alciato di Sky, che ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

L'Interismo di Spalletti è una questione fisica "Noi col petto in fuori" : nostro inviato ad Appiano G.Due euro. Luciano Spalletti invita a donarli per salvare la vita a un bambino sostenendo Save The Children. Da come parla l'allenatore nerazzurro ne investirebbe altrettanti sulla vittoria dell'Inter contro il Milan. Alza l'asticella il tecnico di Certaldo che nella moderna Milano racconta di girare a "petto in fuori, con le mani dietro la schiena". Spalletti battezza il suo personalissimo derby dell'orgoglio, ...

Inter - Spalletti ha scelto l'undici da schierare contro il Milan : c'è Brozovic (RUMORS) : Dopo la sosta per dare spazio alle Nazionali torna il campionato e lo fa in grande stile con il big match che andra' in scena questa sera allo stadio Meazza di Milano con il derby [VIDEO] di tra Inter e Milan. I nerazzurri sono terzi in classifica con sedici punti e vogliono tenere il passo del Napoli che ieri ha vinto al Friuli contro l'Udinese riaprendo il campionato portandosi a quattro lunghezze di distacco dalla Juventus capolista, fermata ...

Inter - Spalletti : "Non temo niente - siamo cresciuti. Questo derby per la storia" : 'Da quando sono allenatore dell'Inter vado in giro petto in fuori e mani dietro la schiena: sono orgogliosissimo di vestire questi colori'. Carico, concentrato, voglioso: Luciano Spalletti in ...

Inter-Milan - Spalletti carica i suoi : “Fare la storia” : Inter-Milan – Tutto è quasi pronto per l’attesissimo derby della Madonnina. Domani sera, a San Siro, una stracittadina che promette di essere tra le più spettacolari, tese e incerte degli ultimi anni. Tanti grandi campioni tornano a sfidarsi nel derby di Milano, con Higuain e Icardi che rappresentano le punte di diamante delle rispettive squadre. […] L'articolo Inter-Milan, Spalletti carica i suoi: “Fare la storia” ...

Inter-Milan - la conferenza di Spalletti LIVE : L'Inter serra le fila, vuole vincere ancora. Prima della sfida in Champions contro il Barcellona, i nerazzurri sfidano il Milan nel derby. Icardi contro Higuain, Nainggolan contro Suso e così via. ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...

Inter - Spalletti sorride : solo un affaticamento per Vecino : Luciano Spalletti può sorridere in vista del derby di domenica contro il Milan. Dalla Pinetina arrivano ottime notizie sugli accertamenti clinici ai quali è stato sottoposto Vecino. Il centrocampista, ...

Inter - Nainggolan spiega il rapporto con Spalletti con un aneddoto : Nella lunga Intervista rilasciata alla Gazzetta, il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha raccontato il suo rapporto con Luciano Spalletti, tecnico che ha ritrovato a Milano dopo l’esperienza alla Roma: “So cosa vuole da me. Ho pagato l’infortunio, ma sto arrivando al massimo, manca poco. Se mi mette in panchina gli dico ‘Va bene mister, non c’è problema…’ (ride, ndr). Che dire, io gare ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...

Inter-Milan - Pirlo : «Higuain migliore di Icardi - a Spalletti preferisco Gattuso» : Il derby di Milano si avvicina e oggi, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato proprio della sfida di domenica

Inter - Spalletti prepara la formazione da mandare in campo contro il Milan : Il big match della nona giornata di campionato vedra' scendere in campo Inter e Milan nel derby di Milano che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre. Entrambe, infatti, hanno cominciato questa stagione con l'obiettivo di qualificarsi in Champions League, come confermato dalle importanti campagne acquisti svolte questa estate. I nerazzurri si sono ripresi dopo un inizio difficile e ora sono terzi [VIDEO] in classifica a sedici punti in ...