Inter Milan | Iene “tentano” giocatori Modelle | “chiamami” | due impegnati rispondono

Milan - Gattuso riconosce i meriti dell’Inter : “Ai punti meritavano di più - polli noi a prendere gol al 92'” : Gennaro Gattuso, subito dopo la sconfitta nel derby, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Ai punti l’Inter meritava qualcosa in più, ma se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero state tante cose positive per noi. La squadra è stata brava, potevamo palleggiare meglio. Forse abbiamo avuto paura, serviva più coraggio. Fino al 92′ abbiamo saputo soffrire, l’unico rammarico è che negli ultimi ...

Milan - Gattuso : "Ha meritato l'Inter. Donnarumma? Non è colpa sua" : Non pecca certo di sincerità. 'Ai punti ha meritato sicuramente l'Inter. Loro hanno giocato meglio di noi, ed è giusto che abbiano vinto'. Parla così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo un derby ...

"Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più di noi, ma se la partita fosse finita 0-0 ci sarebbero state tante cose positive " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Abbiamo affrontato ...

Inter-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di "Sky Sport" al termine di Inter-Milan, il tecnico rossonero Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del derby perso in pieno recupero per un gol di Mauro Icardi: "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più, se la partita fosse finita zero a zero ci sarebbero […]

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...

Inter-Milan - Spalletti : “Non è stato il finale perfetto” : Inter-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Milan, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del derby vinto in extremis grazie al colpo di testa di Mauro Icardi: “Non è stato il finale perfetto, volevo si facesse gol prima. La squadra non ci ha […] L'articolo Inter-Milan, Spalletti: “Non è stato il finale ...

Inter-Milan 1-0 : gol di Icardi su papera di Donnarumma : Ogni volta un po' più in là. Ogni volta al limite. Ogni volta. Inizia a essere un vizio. L'Inter colpisce ancora nel recupero. Colpisce ancora sull'asse Vecino-Icardi. Ancora di testa. Stavolta non ...

L'Inter si prende il derby nel recupero : gol di Icardi - ma il Milan paga l'errore di Donnarumma : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Nainggolan, Politano, Perisic, Brozovic, Icardi Milan: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Milan 1-0 - Icardi decide la partita al novantunesimo minuto : Mauro Icardi è l’uomo del destino del derby di Milano: l’Inter batte il Milan per 1-0 con un suo gol di testa realizzato al novantunesimo minuto. La sua realizzazione è il coronamento di una prestazione interista particolarmente convincente, dal momento che i nerazzurri si erano mostrati nettamente più propositivi del Milan lungo tutto l’arco della partita. Il successo degli uomini di Spalletti in questa nona giornata di Serie ...

Inter - Milan 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Gara equilibrata ma ai punti la squadra di Spalletti ha avuto più occasioni per sbloccarla formazioni ufficiali pronostico e quote tabellino della partita La cronaca minuto per minuto risultato ...

Inter-Milan - Gattuso sul banco degli imputati : fuori dal solito spartito c’è il nulla cosmico! : Inter-Milan, Rino Gattuso è uno dei colpevoli della debacle rossonera nel derby di questa sera deciso da Icardi Inter-Milan, Rino Gattuso sul banco degli imputati. I rossoneri hanno sofferto enormemente questa sera, meritando di perdere contro gli avversari nel derby. Una squadra mai pericolosa, che si è accontentata di difendere, incapace di reagire e di tenere il possesso del pallone, una squadra che non ha creato nulla, che non ha ...