Inter-Milan | due ragazze lasciano il numero di telefono ai calciatori | i nerazzurri

Milan - Gattuso : "Ha meritato l'Inter. Donnarumma? Non è colpa sua" : Non pecca certo di sincerità. 'Ai punti ha meritato sicuramente l'Inter. Loro hanno giocato meglio di noi, ed è giusto che abbiano vinto'. Parla così il tecnico del Milan Gennaro Gattuso dopo un derby ...

Inter-Milan - Gattuso : 'Donnarumma? Siamo stati polli tutti sul gol. Loro hanno fatto qualcosa in più' : ... "Ai punti l'Inter meritava qualcosa in più di noi, ma se la partita fosse finita 0-0 ci sarebbero state tante cose positive " ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport - Abbiamo affrontato ...

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...

Inter-Milan - Spalletti : “Non è stato il finale perfetto” : Inter-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Milan, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del derby vinto in extremis grazie al colpo di testa di Mauro Icardi: “Non è stato il finale perfetto, volevo si facesse gol prima. La squadra non ci ha […] L'articolo Inter-Milan, Spalletti: “Non è stato il finale ...

Inter-Milan 1-0 : gol di Icardi su papera di Donnarumma : Ogni volta un po' più in là. Ogni volta al limite. Ogni volta. Inizia a essere un vizio. L'Inter colpisce ancora nel recupero. Colpisce ancora sull'asse Vecino-Icardi. Ancora di testa. Stavolta non ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Milan 1-0 - Icardi decide la partita al novantunesimo minuto : Mauro Icardi è l’uomo del destino del derby di Milano: l’Inter batte il Milan per 1-0 con un suo gol di testa realizzato al novantunesimo minuto. La sua realizzazione è il coronamento di una prestazione interista particolarmente convincente, dal momento che i nerazzurri si erano mostrati nettamente più propositivi del Milan lungo tutto l’arco della partita. Il successo degli uomini di Spalletti in questa nona giornata di Serie ...

Inter-Milan - Gattuso sul banco degli imputati : fuori dal solito spartito c’è il nulla cosmico! : Inter-Milan, Rino Gattuso è uno dei colpevoli della debacle rossonera nel derby di questa sera deciso da Icardi Inter-Milan, Rino Gattuso sul banco degli imputati. I rossoneri hanno sofferto enormemente questa sera, meritando di perdere contro gli avversari nel derby. Una squadra mai pericolosa, che si è accontentata di difendere, incapace di reagire e di tenere il possesso del pallone, una squadra che non ha creato nulla, che non ha ...

