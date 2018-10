Inter-Milan 1-0 in diretta LIVE | triplice fischio | decide Icardi

Serie A Inter-Milan 1-0 - il tabellino : La cronaca Classifica Serie A

Inter-Milan - il gol vittoria di Icardi con la collaborazione di Donnarumma [VIDEO] : Inter-Milan è stata decisa da una rete di Icardi di testa, ma parte del merito va dato al cross di Vecino con “papera” di Donnarumma Inter-Milan è finita 1-0 con rete di Icardi, il quale ha approfittato di una papera di Donnarumma il quale è andato a vuoto su un cross di Vecino. Il pubblico nerazzurro è esploso letteralmente sul finire di gara, visto e considerato che la rete è arrivata al 93 minuto di gioco, una caratteristica ...

Serie A : Inter-Milan 1-0 - segna Icardi? nel recupero : Un gol di Mauro Icardi in pieno recupero manda regala il derby all'Inter, che batte 1-0 il Milan e vola a 19 punti in classifica, a +7 dai cugini. Buon primo tempo dei nerazzurri, con una traversa di De Vrij (al 35'), un paio di occasioni nitide e il gol annullato a Icardi in avvio, per un fuorigioco confermato dal Var. Anche se dopo pochi minuti la squadra di Spalletti perde Nainggolan dopo un duro scontro con Biglia. Meno incisivo il ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Inter in paradiso - Milano è nerazzurra : Icardi e Donnarumma decidono il derby : L’Inter porta a casa il derby della Madonnina in maniera decisamente meritata, il gol last minute è stato siglato da Icardi in ‘collaborazione’ con Donnarumma L’Inter non muore mai, questo i tifosi nerazzurri lo hanno imparato a dovere in questa stagione, forse anche il Milan avrebbe dovuto ricordarsene. Proprio quando il derby sembrava finito, con un deludente e scialbo 0-0, la zampata di Mauro Icardi è arrivata ...

Serie A : Icardi gol - Inter-Milan 1-0 : 22.35 L'Inter vince nel recupero il derby numero 293della Madonnina: Milan ko all' ultimo respiro,Icardi man of the match. Subito gol annullato all'argentino per fuorigioco che c'è, poi tentativo Politano e testa Perisic sventata da Donnanarumma.Nainggolan out dopo uno scontro con Biglia, a ruota girata De Vrij sul palo. In offside, al 42', anche la rete di Musacchio,unico sussulto del Diavolo in un primo tempo a tinte nerazzurre.Al 42' Vecino ...

Inter-Milan - Nainggolan si infortuna : Champions a rischio : durato appena 30 minuti il primo derby di Milano di Radja Nainggolan, costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco con Lucas Biglia. Ad avere la peggio è stato proprio il centrocampista ...

Inter-Milan 1-0 - gli highlights - il video e i gol della partita. Decide la rete di Maurito Icardi : Finisce 1-0 in favore dell’Inter il derby di Milano, big match del nono turno di Serie A. Una gara ricca di emozioni che ha vissuto di fiammate: un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da de Vrij. Nerazzurri più propositivi e pericolosi nel primo tempo, Donnaurumma salva su Perisic. Brutto intervento di Biglia su Nainggolan, costretto ad uscire per infortunio. Nella ripresa, quando tutto lasciava presagire il ...

Inter-Milan – Nel primo tempo fiammate da una parte e dall'altra. Un gol annullato per parte (Icardi e Musacchio), un palo colpito da De Vrij.

Inter-Milan 0-0 : ripresa iniziata - seguila con noi! LIVE : Serie A, Inter-Milan: cronaca secondo tempo 46 Inizia la ripresa! 51 Il copione è lo stesso: l' Inter prova a fare la gara, il Milan aspetta e riparte. 58 Cross di Perisic, Politano impatta male col ...

