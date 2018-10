Inter-Milan 0-0 La Diretta Gol annullato a Musacchio

Inter - Skriniar : 'Create più occasioni del Milan - potevamo fare qualche gol' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , ha parlato a Sky Sport durante l' Inter vallo di Inter - Milan : 'Secondo me abbiamo creato più occasioni di loro, potevamo fare qualche gol ma siamo ancora sullo 0-0. Nel secondo tempo dobbiamo dare ancora di più'.

Inter-Milan - Nainggolan esce per infortunio dopo scontro con Biglia - VIDEO - : Inter-Milan, Nainggolan esce per infortunio dopo scontro con Biglia , VIDEO, MILANO Duro scontro di gioco tra Radja Nainggolan e Lucas Biglia nel corso del derby di Milano. Biglia è rimasto in campo, ...