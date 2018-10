Indro aveva ragione | noi stranieri in patria

ilgiornale

: RT @felice_modica: @Svagaia Una volta Montanelli scrisse che ai burocrati era venuta l’idea di utilizzare la carne di topo.Magari ribattezz… - Svagaia : RT @felice_modica: @Svagaia Una volta Montanelli scrisse che ai burocrati era venuta l’idea di utilizzare la carne di topo.Magari ribattezz… - felice_modica : @Svagaia Una volta Montanelli scrisse che ai burocrati era venuta l’idea di utilizzare la carne di topo.Magari riba… - mauriziofabi99 : RT @bournetw: @fattoquotidiano Aveva ragione Indro a definire @beppesevergnini SOLO CIPRIA! Lo aveva mandato in USA x fare corrispondente e… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Italia addio! "Sono stanco di grufolare nel pantano in cui si è ridotta la vita pubblica italiana dove non si può muovere un passo senza imbrattarsi di fango. Eppoi la mia parte credo di averla fatta. Chiedo ai lettori di riconoscermi il diritto al congedo".Così scriveva nel 1995 l'ultraottantenneMontanelli che si sentiva uno straniero in, lui che all'Italia e ai lettori italianidedicato tutta la sua vita. Mai come in questo momento forse anche perché l'età avanza per tutti mi riconosco nelle parole del grande direttore. Tra manine, manone e manipolazioni varie, tra gialli e verdi che si fanno reciprocamente lo sgambetto davanti agli occhi impotenti del presidente Mattarella, per non parlare di Conte, tra l'Europa che ci guarda sempre più in cagnesco e la Grecia che s'avvicina ogni giorno di più, come non essere d'accordo con "Cil"?Quando passeggio per le vie ...