India | tragedia durante una festa religiosa | treno travolge centinaia di fedeli

(Di domenica 21 ottobre 2018) Una terribileVIDEO è avvenuta ieri in, e precisamente nella citta' di Amristar, nello stato del Punjab. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazionene una folla di, in occasione di una festivita', si era radunato proprio sui binari, alla periferia della citta', per assistere ad uno spettacolo pirotecnico. Improvvisamente due convogli sono giunti da due direzioni di marcia opposte, uno di questi ha centrato in pieno la folla,ndo oltre cento persone. Ci sarebbero, al momento, circa 60 morti e 50 feriti. Iguardavano i fuochi di artificio La folla si è radunata sui binari ferroviari poiché icredevano che l'infrastruttura fosse dismessa, almeno questo è quanto avrebbe dichiarato un testimone alla testata giornalisticana Hindustan Times. I, in quel momento, stavano anche assistendo al rogo di un ...