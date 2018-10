Incendi | il lavoro della Protezione Civile di Santa Croce Camerina

Incendio Milano - prosegue lavoro Vdf : ANSA, - Milano, 18 OTT - Proseguono a Milano le operazioni di spegnimento del rogo che ha distrutto un capannone nella periferia nord della città in cui erano state ammassate tonnellate di rifiuti. I ...

Milano : Vigili Fuoco ancora al lavoro per domare Incendio capannone : Milano, 15 ott. (AdnKronos) - Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco per domare definitivamente le fiamme che sono divampate ieri sera verso le 21 alla Bovisasca, all'interno di un'azienda di stoccaggio rifiuti, che si trova in via Chiasserini. Secondo le previsioni del Comune di Milano le operazi

Incendi in Portogallo - in fiamme la foresta di Sintra : 18 feriti - 700 pompieri al lavoro : Un vasto Incendio è divampato in una foresta vicino Lisbona, nella catena montuosa di Sintra, in Portogallo: mobilitati oltre 700 vigili del fuoco e agenti. Il rogo, che ha provocato 18 feriti lievi tra cui 9 pompieri, è scoppiato nella notte fra sabato e domenica, alimentato da venti con raffiche di 100 km/h. “L’Incendio non è sotto controllo” ma “si evolve in modo favorevole” grazie al fatto che il vento si è ...

Incendi Liguria : fiamme sopra Sanremo - vigili del fuoco al lavoro : Incendio sulle alture di Sanremo: un rogo è divampato questa mattina in località Pian della Castagna, nella zona di San Romolo: sul posto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una zona di bosco e sterpaglie, ma sono ora sotto controllo. Ieri altri Incendi sono divampati in località Cinque Burche, in alta Valle Argentina e a Beuzi di Bussana. L'articolo Incendi Liguria: fiamme sopra Sanremo, vigili del fuoco al lavoro sembra ...

Incendio nel Pisano : ancora al lavoro 100 vigili del fuoco : vigili del fuoco ancora al lavoro con 100 uomini, 4 Canadair e un elicottero per spegnere gli incendi che stanno interessando il Monte Serra nei comuni di Calci e VicoPisano. Dal pomeriggio gli interventi sono agevolati dal miglioramento delle condizioni meteo con l’attenuazione delle raffiche di vento. Le maggiori criticità sono riscontrate sempre nel comune di VicoPisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e nel comune di Vecchiano, in ...

Incendio Monte Serra : case evacuate e centinaia di sfollati/ Ultime notizie - 80 vigili del fuoco al lavoro : Incendio Monte Serra: case evacuate e centinaia di sfollati. Ultime notizie, 80 vigili del fuoco al lavoro con circa 30 automezzi: il vento sta complicando le operazioni di spegnimento(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:08:00 GMT)

Brasile : Incendio devasta il museo di Rio. Il Presidente : “200 anni di lavoro andati perduti” : L'edificio ospita oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale brasiliana, ma soprattutto il più antico fossile umano risalente a 12.000 anni fa scoperto in Brasile, noto come "Luzia". L'ex direttore: "Non resterà più nulla, è finita".Continua a leggere