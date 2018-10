In Nigeria 55 persone sono morte in uno scontro tra giovani cristiani e musulmani in un

Emergenza maltempo in Nigeria : 100 persone morte per inondazione - oltre 30mila gli sfollati : Le forti piogge che stanno colpendo la Nigeria centro-settentrionale hanno provocato l'esondazione dei fiumi Niger e Benue: il bilancio provvisorio è di 100 morti e oltre 30mila sfollati. Proclamato lo stato di Emergenza e stanziati più di otto milioni di dollari per l'assistenza ai cittadini. La situazione è destinata a non migliorare nei prossimi giorni.Continua a leggere