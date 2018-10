In Italia il primo trasporto di sangue al mondo con un drone

Albo d’oro Mondiali volley femminile - il medagliere : primo titolo della Serbia - Italia seconda. URSS sempre in testa : La Serbia ha vinto i Mondiali 2018 di volley femminile sconfiggendo l’Italia per 3-2 nella Finale di Yokohama. primo titolo iridato per le slave mentre le azzurre conquistano il primo argento dopo il trionfo del 2002. Di seguito l’Albo d’oro dei Mondiali. Albo D’ORO Mondiali: EVENTO ORO ARGENTO BRONZO Giappone 2018 Serbia Italia Cina Italia 2014 USA Cina Brasile Giappone ...

Volley - finale mondiale : Italia-Serbia 25-21 - primo set alle azzurre | La diretta : Il sogno delle ragazze di Mazzanti, ormai diventato obiettivo credibile, è ripercorrere le gesta dell’Italia di Bonitta campione del mondo nel 2002

Serbia-Italia : 14-11 Live Alle azzurre il primo set (21-25) : L'Italvolley all'appuntamento con la storia. Le ragazze di Mazzanti volano in finale di mondiali giapponesi e riportano l'azzurro all'ultimo atto di una rassegna iridata a distanza di...

Mondiali volley femminili - Italia-Serbia : cominciato il primo set [LA FINALE IN DIRETTA] : L’Italia in FINALE contro la Serbia per vincere il secondo oro iridato nella storia della pallavolo femminile azzurra, dopo quello conquistato nel 2002 a Berlino. All’ultimo atto dei Mondiali in Giappone di fronte c’è la squadra favorita della vigilia, già vincitrice dell’Europeo lo scorso anno e dell’argento olimpico due anni fa. Per tentare anche quest’ultima impresa, coach Davide Mazzanti si affida al ...

Diletta Gol - dal 20 ottobre il primo show sul calcio di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta : Diletta Gol è il primo show originale di DAZN Italia condotto da Diletta Leotta, in onda a partire dal 20 ottobre al termine dell'anticipo di Serie A trasmesso in esclusiva

Victoria's Secret aprirà il primo store di lingerie in Italia : Ce lo chiedevamo in tante: perché lo store di Victoria's Secret c'è in tutte le città del mondo e in Italia ci dobbiamo accontentare dei mini corner con in vendita solo gli slip e la linea beauty? Oggi arriva la notizia ufficiale dell'apertura del negozio di Victoria's Secret a Roma , ...

Volley femminile - Mondiale 2018 : finale Italia-Serbia - le Campionesse d’Europa ai raggi X. Boskovic e la difesa per l’assalto al primo titolo iridato : Non solo Boskovic. La Serbia è aggrappata spesso e volentieri al suo faro in attacco, a colei che l’ha trascinata in finale alle Olimpiadi due anni fa e ora in finale ai Mondiali. Partita dopo partita le serbe hanno confermato di essere una squadra vera, completa in tutti i reparti, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, a volte affidandosi alla sua attaccante di gran lunga più forte ma a volte anche sfruttando le potenzialità ...

Italvolley - diretta Italia-Cina : primo set alle azzurre (25-18) : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

Business Angels Donne : Italia al primo posto in Europa : Roma, 18 ott., askanews, - L'Italia è al primo posto in Europa per presenza di Business angel Donne con una percentuale dell'11,5%. E' quanto emerge dall'analisi di Italian Angels for Growth, il ...

Competitività - gli Usa tornano al primo posto. Italia ferma al 31esimo - : Pubblicato il report 2018 del World economic forum. Gli Stati Uniti al vertice dopo 10 anni. Il nostro Paese bene per Salute e Innovazione, ma deve crescere in Formazione del personale e Diversità ...

Judo - Mondiali junior 2018 : eliminati al primo turno i quattro Italiani impegnati nella prima giornata a Nassau : I Campionati del Mondo juniores 2018 di Judo si aprono nel peggiore dei modi per la selezione italiana, con un bilancio di quattro sconfitte al primo turno e nessuna vittoria per Assunta Scutto e Sofia Petitto nei -48 kg femminili e per Biagio D’Angelo e Diego Rea nei -60 kg maschili. La rassegna iridata giovanile di Nassau (Bahamas), che si chiuderà domenica 21 ottobre con la gara a squadre mista, ha assegnato già quattro titoli nella ...