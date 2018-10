In centinaia per Potere al Popolo | ' Creiamo una vera alternativa ai sovranisti e al PD'

In centinaia per i funerali di Pirazzo - il comandante dei vigili morto all'improvviso : Per l'intera mattinata i colleghi della Polizia Municipale, i volontari della protezione civile, consiglieri e amministratori comunali si sono alternati al picchetto accanto al suo feretro. C'è stata ...

Maltempo Sicilia : 25 cm di pioggia - danni per centinaia di milioni : “Nelle Campagne della Piana di Catania la scorsa notte si sono abbattuti 25 centimetri di pioggia, creando una situazione surreale alimentata anche dall’esondazione di quattro fiumi che attraversano il territorio: il Gornalunga, Dittaino, Simeto e San Leonardo che hanno gettato sui terreni fango e detriti, non riuscendo a far confluire le acque a mare. I danni, sia alle produzioni che alle strutture, sono di parecchie centinaia di ...

Piogge torrenziali e inondazioni : “allarme rosso” in Nicaragua - evacuate centinaia di persone : “Allarme rosso” in 6 dipartimenti e 2 regioni autonome del Nicaragua a causa di Piogge torrenziali che hanno innescato inondazioni e l’aumento dei livelli dei corsi d’acqua: centinaia di persone sono state evacuate dalle zone maggiormente colpite dalla perturbazione che si sta spostando verso l’Honduras. Finora sono 5 le vittime causate in Nicaragua dal maltempo degli ultimi giorni. Le autorità hanno segnalato che ...

Riace - in centinaia alla manifestazione per Mimmo Lucano : “Hanno voluto umiliarlo” : Nello stesso giorno in cui si è discusso in Tribunale il Riesame di Mimmo Lucano, quasi mille persone pomeriggio si sono ritrovate davanti alla prefettura di Reggio Calabria per protestare contro l’arresto del sindaco di Riace, ai domiciliari dal 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’occasione per dire no all’atteggiamento del ministero dell’Interno e del Servizio centrale dello Sprar che nei giorni scorsi hanno ...

Agricoltura - in centinaia nei campi per 'Seminare il futuro' : Roma, 14 ott., askanews, - Una gioiosa festa della semina ma anche un'occasione per riflettere sull'origine di quel che arriva sulle nostre tavole. E' quello che ha rappresentato 'Seminare il futuro', ...

In Sardegna centinaia di famiglie sono rimaste per 60 ore senza luce né acqua : 'Mi dispiace. Ci sono almeno altre 500 utenze nella sua condizione'. Si è sentito rispondere così il 12 ottobre, di mattina, Massimo Loriga quando dalle campagne allagate di San Sperate , Cagliari, ha ...

Facebook fa pulizia : chiusi centinaia di profili per "spam politico" : Il social network ha cancellato 559 pagine e 251 account americani. Un'epurazione in vista delle elezioni di mid-term

CHN Industrial - tre progetti in India per aiutare centinaia di persone a uscire dalla povertà : CNH Industrial ha avviato collaborazioni con un ampio numero di comunità locali in tutto il mondo, sia in Paesi ricchi e sviluppati, sia in quelli più poveri e svantaggiati, dove le cure sanitarie e

Riace - centinaia di persone scendono in piazza : 'Solidarietà a Lucano' : Tanti gli extracomunitari che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al sindaco dell'accoglienza. Molti rifugiati si sono radunati sotto l'abitazione di Lucano per dimostrargli la loro vicinanza. ...

Un ombra minacciosa aleggia su CR7 che potrebbe perdere centinaia di milioni : L'accusa di stupro a carico di Cristiano Ronaldo rimane senza prove e verdetto, certo è che l'ombra di essa staziona minacciosa sopra la carriera del calciatore più commercializzato del pianeta.

Indonesia - oltre 800 morti per lo tsunami ma il bilancio è provvisorio : "centinaia sotto le macerie" : Recuperati già 832 cadaveri, ma i numeri della tragedia sono destinati a salire. Preoccupazione per la sorte dei partecipanti a un festival sulla spiaggia: sarebbero centinaia i dispersi. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici

centinaia DI BAMBINI IN PIAZZA A PALERMO PER L'EVENTO DI SOLIDARIETÀ DA RECORD DI ALLEANZA : "120X120": ALLEANZA ha festeggiato 120 anni con un evento unico al mondo per le famiglie a favore dei BAMBINI meno fortunati ALLEANZA Assicurazioni, fondata nel 1898, ha celebrato il suo 120° ...