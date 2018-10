In bellezza l’ultima truffa | cofanetto Lancôme beauty 2018 in regalo su WhatsApp in odor

optimaitalia

(Di domenica 21 ottobre 2018) Si può parlare di bufala edelallo stesso tempo: il noto brand regalerebbe suun suo box di prodotti attraverso il proliferarsi di una nota virale diffusa di chat in chat ma l'azienda di cosmetici non c'entra nulla con la comunicazione, anzi in queste ore sta subendo un deciso danno di immagine proprio a causa di quanto diffuso sull'applicazione di messaggistica.Non è la prima volta che accade: già in primavera, non ci eravamo fatti mancare la prima catenacon protagonista il, donato in quel caso in occasione dell'ottantesimo anniversario del brand. Il tentativo diodierno non fa invece menzione ad una particolare ricorrenza ma lo scopo è sempre quello, ossia catturare l'attenzione di un determinato pubblico (soprattutto quello femminile) per spingerlo su una presunta pagina ufficiale di un ...