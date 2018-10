iliad : 40 GB - minuti ed SMS illimitati a 4 - 50 euro al mese per non udenti e non vedenti : iliad lancia una nuova offerta con 40 GB, minuti e sms illimitati a 4,50 euro al mese ma solo per alcuni clienti portatori di handicap. Ecco la migliore offerta di sempre per smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 4,50 euro al mese per non udenti e non vedenti iliad lancia un nuovo […]

Offerte iliad : minuti ed SMS illimitati e 40 GB di traffico dati a 4 - 50 euro al mese per i non udenti e non vedenti : Iliad ha un po’ rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani e non si vuole fermare qui, infatti continua a proporre ottime promozioni. L’ultima è un’offerta agevolata per non udenti e non vedenti, che prevede leggi di più...

iliad offre a non udenti e non vedenti 40 GB - minuti ed SMS illimitati a 4 - 50 euro al mese : La nuova promozione di Iliad dedicata ad utenti non vedenti o non udenti prevede 40 GB di dati, minuti ed SMS illimitati al costo di 4,50 euro al mese. L'articolo Iliad offre a non udenti e non vedenti 40 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,50 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Passa a ho da iliad : 50GB - minuti ed SMS illimitati a 8€ al mese : Passa a ho da iliad per avere chiamate ed SMS illimitati e 50GB a 8€ al mese. Possono aderire all’offerta mobile dell’operatore virtuale di Vodafone anche i clienti di alcuni MVNO, per tutti l’attivazione può avvenire in negozio. Passa a ho da iliad e alcuni MVNO ho. Mobile lancia una nuova offerta operator attack, questa volta il target sono i clienti dell’operatore francese iliad che in 4 mesi ha raggiunto i 2 milioni ...

Wind Tre stuzzica i clienti TIM e iliad con minuti e 50 GB a 6 - 99 euro - mentre proroga i listini : Wind Tre annuncia nuove proroghe per il proprio listino di offerte, almeno fino al 25 ottobre. E nel frattempo sferra un duro attacco ai clienti Iliad e TIM che hanno intenzione di cambiare operatore con un paio di offerte con minuti illimitati e tanti giga di internet a basso prezzo. L'articolo Wind Tre stuzzica i clienti TIM e Iliad con minuti e 50 GB a 6,99 euro, mentre proroga i listini proviene da TuttoAndroid.

Anche Ho. Mobile lancia la sua offerta operator attack : 50 GB - minuti e SMS illimitati a 7 - 99 euro per i clienti iliad : Ormai le offerte operator attack sono all’ordine del giorno, e Anche Ho. Mobile lancia la sua iniziativa per richiamare i clienti passati ad Iliad. Infatti sconta la sua unica offerta attuale di 2 euro per leggi di più...

Vodafone ripropone Special Minuti 50GB agli ex-clienti ora in iliad e operatori virtuali : Vodafone torna a sfoderare l'armeria pesante per sottrarre clienti alla concorrenza che risponde al nome di Iliad e MVNO. L'articolo Vodafone ripropone Special Minuti 50GB agli ex-clienti ora in Iliad e operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.

Offerte Kena Mobile : 50 GB di traffico dati in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese per contrastare iliad : Anche Kena Mobile, azienda controllata da Tim e che usa le sue frequenze, vuole dare filo da torcere al mercato degli operatori mobili e da mesi sta proponendo Offerte molto interessanti. Adesso che è arrivato leggi di più...

Kena Mobile sfida iliad : 50 GB di Internet in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese : Kena Mobile prova a mettere il bastone fra le ruota a Iliad lanciando Kena Star 5, una nuova offerta in portabilità ricchissima di traffico dati Internet e di minuti di chiamate. L'articolo Kena Mobile sfida Iliad: 50 GB di Internet in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

iliad Voce con minuti e SMS illimitati a 4.99 euro : la nuova offerta : Disponibile la nuova offerta Iliad Voce con minuti di conversazione e sms illimitati al prezzo di soli 4.99 euro mensili: attenzione non ci sono Giga compresi.Segnaliamo a tutti i consumatori italiani interessati alla telefonia mobile che l’operatore Iliad ha presentato una nuova offerta, i dettagli completi li trovate sul sito ufficiale.Iliad Voce: la nuova offerta con minuti e sms illimitati a 4.99 euro mensiliSi tratta della promo Iliad ...

iliad Voce : 5 Euro per Minuti ed SMS Illimitati in Europa : Iliad: ecco la nuova offerta ”Voce” a 4,99€ al mese per avere chiamate, Minuti ed sms infiniti Illimitati in Italia e in Europa. Tutti i dettagli e come attivarla Iliad Voce: Minuti ed SMS Illimitati in Italia ed Europa a 4,99 Euro al mese Grandi novità per Iliad, l’operatore telefonico sbarcato da pochi mesi in Italia […]

