Il Torino si butta via | non bastano Iago e Baselli | a Bologna finisce 2-2

tuttosport

: Il Toro s'illude, poi si butta via Rimonta del Bologna: è 2-2 - TorinoFCFeed : Il Toro s'illude, poi si butta via Rimonta del Bologna: è 2-2 - forzatorofc : Il Toro s'illude, poi si butta via Rimonta del Bologna: è 2-2 - torinoggi : Il Toro si butta via a Bologna -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Ora la cronaca nei dettagli. C'E' DJIDJI - Si comincia. Tattiche simili per ile il Toro, attorno a un 3-5-2 declinabile ora in un 3-4-1-2 ora in un 3-4-2-1, a seconda dei movimenti ...