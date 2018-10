Il ritorno di Raf e Umberto Tozzi | una canzone | un album e un tour insieme

radioitalia

: @salfasanop @danieledvpd Più partiti per soddisfare le esigenze di emergere di tanti, purché ricompattati sotto RAF… - danipratolongo : @salfasanop @danieledvpd Più partiti per soddisfare le esigenze di emergere di tanti, purché ricompattati sotto RAF… - danipratolongo : @marcocappa_ @danieledvpd @leopolda_9 @matteorenzi Raf: ritorno al futuro; resistenza anti fascista; rinforziamo an… - mariellacaruso : Dagli anni 80 il ritorno di Raf e Umberto Tozzi con un nuovo brano, Come una danza (in radio da domani), e un tour… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) ...non so quando ma so che arriverà Come una danza nella notte lentamente crescerà Come una danza nella notte lentamente crescerà hei hei! L'amore ha la sua importanza! Non è un algoritmo né una scienza ...