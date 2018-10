Il Papa all' Angelus esalta la via del servizio come medicina per gli ' arrampicatori'

Ha un infarto e viene rianimato dalla figlia infermiera : “Papà - non mollare” : Passare dalla teoria alla pratica non è affatto semplice, soprattutto quando hai solo 21 anni, sei ancora una studentessa e davanti a te c’è tuo padre. Ilaria Lavazelli è riuscita a rianimare il suo papà, colpito da un infarto, salvandogli la vita. La ragazza studia Scienze Infermieristiche dell’Università di Genova e in futuro vorrebbe aiutare gli altri. Per ora ha studiato solamente sui libri come si rianimano i pazienti, ma farlo ...

Treviso - tumore uccide a 49 anni un papà carabiniere : Alessandro era anche allenatore : Originario di Treviso, lavorava in Battaglione a Mestre dopo aver servito l'Arma anche in Friuli Venezia Giulia. Lascia la moglie e due figli.Continua a leggere

Ha un infarto e viene salvato dalla figlia di 21 anni : “Papà - abbiamo lottato tanto - ora tocca a te” : La storia di coraggio di Ilaria Lavazelli, ginnasta 21enne di Quiliano, in provincia di Savona, e studentessa alla facoltà di Infermieristica, che ha salvato il papà Pierluigi, colto da un infarto. Il cuore dell'uomo si è fermato sette volte ma la figlia lo ha fatto sempre ripartire con il massaggio cardiaco: "Sono fiera di me perché ho capito che in realtà sono forte".Continua a leggere

Papa Francesco ha aperto alla possibilità di un viaggio in Corea : Ma dalle parti di piazza San Pietro si pensa soprattutto alla pacificazione di quella zona di mondo: 'Io - ha scandito l'ex arcivescovo di Buenos Aires nel corso dell'udienza - sostengo con forza l'...

"Papà morì che avevo 9 mesi. Mamma avrebbe potuto buttarsi dalla finestra con me in braccio" : "Mamma avrebbe potuto buttarsi dalla finestra, con me in braccio". Carlo Conti si mette a nudo durante L'intervista programma di Maurizio Costanzo in onda su Canale 5 in seconda serata domani 18 ottobre. A confessarlo era stata proprio la madre, rimasta sola dopo la morte del padre di Conti."Lo raccontava lei perché dopo il funerale, siamo nel '62 ad agosto, rientri dal funerale e non hai più niente i parenti spariscono e lei si ...

Mamma e papà divisi? Poi è dura credere all'amore : È la fiducia e la disponibilità che tutti i ragazzi cercano e meritano, nell'età fragile e tesa dell'adolescenza, nella fase confusa e contraddittoria che dovrebbe farli sbocciare, aprire al mondo - ...

Papa Francesco : messaggio alla Fao - 'passare all'azione - in modo che scompaia totalmente il flagello della fame'. 'I poveri non possono ... : 'In questo secolo XXI, che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ottenuto gli stessi ...

Papa Francesco : “Passare all’azione - estirpare flagello fame” : Roma – “Possiamo e dobbiamo fare meglio con le persone svantaggiate. Percio’ occorre passare all’azione, in modo che scompaia totalmente il flagello della fame. E questo richiede politiche di cooperazione allo sviluppo che, come indica l’Agenda 2030, siano orientate verso le necessita’ concrete degli indigenti”. Lo dice Papa Francesco nel messaggio inviato al direttore generale della FAO in occasione ...

È morto Paul Allen - l'altro papà di Microsoft : Addio a Paul Allen. Il co-fondatore di Microsoft è morto a Seattle all'età di 65 anni per complicazioni legate a un linfoma non Hodgkin, lo stesso tipo di cancro che aveva sconfitto anni fa.Timido figlio di bibliotecari e genio dei computer, nel 1975 insieme a Bill Gates fondò il colosso di Redmond con il 'sogno' di portare un computer in ogni casa. Dopo soli otto anni però Allen lascio Microsoft per problemi di ...

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : i due nuovi santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Gli Usa si allontanano dal Papa : Rod Dreher svela perché : Non credo che esista un luogo 'sicuro' per vivere la fede, per sfuggire completamente alle sfide della vita nel mondo post-cristiano. Ma credo che noi laici dovremmo esplorare nuovi modi di vivere la ...

Pedofilia - Papa dimette due vescovi cileni dallo stato clericale. E con Echenique parla degli abusi del clero : Hanno parlato della “dolorosa piaga degli abusi contro i minori” nel clero e del tema dell’accoglienza ai migranti, in un incontro che si è svolto stamattina nel Palazzo Apostolico Vaticano. Papa Francesco ha ricevuto il presidente cileno Sebastián Piñera Echenique, che ha poi incontrato il segretario di stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Richard Gallagher. Un incontro che avviene dopo la ...

Vaticano - linea dura di Papa Francesco contro la pedofilia : riduce due vescovi allo stato laicale : Papa Francesco ha deciso di prendere il più severo provvedimento che potesse adottare contro due vescovi del Cile, dimettendoli dallo stato clericale. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di Schoenstatt, e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. Entrambi sono accusati di abusi su minori.Continua a leggere