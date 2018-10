Il Padova cade a Crotone | Della Rocca espulso salta lo Spezia

Padova - cerca di scacciare le cimici dal palazzo : 30enne cade dal terzo piano e muore : La vittima è un giovane padre di 30 anni residente in una palazzina di Campdasegno, Iosif Farcas. Per liberarsi delle cimici, che avevano invaso anche lo stabile dove risiedeva con moglie e figlioletto, aveva deciso di scacciarle con un soffiatore ma ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto trovando la morte.Continua a leggere

Padova - gita con gli amici si trasforma in tragedia : motociclista 24enne cade e muore : L’incidente mortale a Saonara, nella provincia di Padova. Tre amici viaggiavano in sella a due moto che si sarebbero toccate in corsa. I motociclisti hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti a terra. Uno dei tre giovani, un ragazzo di 24 anni, non ce l’ha fatta. Un altro amico è rimasto ferito lievemente.Continua a leggere

Padova - CADE NEL TOMBINO PER CERCARE LE CHIAVI : RITROVATO ANZIANO DISPERSO/ Ultime notizie : ecco come sta : Montegrotto, trovato ANZIANO scomparso da giorni: era caduto nel TOMBINO davanti casa. Le Ultime notizie su Giuseppe Fasanaro: era stato cercato anche in fossi e canali(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

