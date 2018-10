Il Napoli si porta a 4 punti dalla Juve Ancelotti | ' Lo scudetto rimane un sogno'

Tinti : 'Sacchi bocciò Pirlo - ma lo portai al Milan. Inzaghi? Era già del Napoli. L'Inter comprò Toni - poi Calciopoli...' : Mi aprì un mondo, era avanti annu luce e siamo rimasti legati. A Parma mi ha dato fiducia per tanti giocatori, ma non per Pirlo. Andrea nel primo anno al Milan giocava poco e io insistevo nel dire ...

Il Napoli vince e si porta a -4 dalla Juve : Il passo falso della Juve di Ronaldo riapre il campionato di Serie A. Ne approfitta il Napoli vincente nell’anticipo serale

Udinese-Napoli - Ancelotti : “Gara combattuta. Sono 3 punti importanti” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha commentato la netta ma non facile vittoria per 0-3 ottenuta dalla sua squadra stasera alla Dacia Arena: “Il risultato potrebbe dire che è stata una partita semplice, invece è stata molto combattuta fino al calcio di rigore. Avevamo perso […] L'articolo Udinese-Napoli, Ancelotti: “Gara combattuta. Sono 3 punti ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus : Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di Calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara. Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il ...

Serie A - Napoli letale : 3-0 a Udine - gli Azzurri si portano a -4 dalla Juve [GALLERY] : 1/19 Foto LaPresse/Andrea Bressanutti 20/10/2018 Udine (Italia) Sport ...

Napoli - Verdi : "Con Ancelotti siamo tutti importanti" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex fantasista del Bologna torna sul giallo di gennaio: ''Non ho mai rifiutato questa piazza e oggi, dopo un inizio difficile, sto benissimo qui''

Napoli - Verdi 'siamo tutti importanti' : ANSA, - Napoli, 11 OTT - "Ancelotti tiene tutti sulle spine, fa giocare tutti e questo è positivo, fa sentire i giocatori importanti allo stesso modo. Ovviamente c'è chi giocherà di più, chi meno. L'...

Ferrante - geniale l’operazione Costanzo-Mieli. Da Saviano a De Giovanni - la creatività di Napoli esportata ovunque : Non ho resistito. Ore 16,10, primo spettacolo, cinema Filangeri di Napoli, sto per godermi L’amica geniale. Visione speciale delle prime due puntate. Mi aspettavo la ressa. Invece c’erano quattro gatti. Vuoi per il “prezzo speciale” di 12 euro, vuoi perché saranno trasmessi in tv, dunque perché pagare quello che posso vedere gratis a fine mese. Mi è piaciuta la quadrilogia, mi è piaciuta la versione cine-televisiva. ...

Napoli - tre ritorni importanti dopo la sosta : Secondo il Corriere dello Sport per il match di Udine, Carlo Ancelotti riavrà quasi certamente a disposizione Alex Meret che potrebbe anche comparire nell'elenco dei convocati per la Dacia Arena. Stesso discorso per Faouzi ...

Napoli - Sassuolo 2 a 0. Ancelotti : «Vittoria importante. Dovevamo chiuderla prima» : ' E' sicuramente tra i più forti difensori al mondo - ammette Ancelotti - Ma anche lui riposerà. Il turnover interesserà tutta la rosa. Magari quando sarà squalificato, visto che con l'ammonizione di ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha messo più vicino alla porta - sono più leggero. Su Allan nell'Italia...' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: 'sono più sereno, ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Io cerco sempre di ricambiare in campo con sacrificio per la squadra e per cercare di fare ...

Napoli - sfila portafogli sul bus a turista : preso malvivente a corso Garibaldi : Sull'autobus 202 che stava transitando su corso Garibaldi i carabinieri della stazione di Poggioreale, impegnati in un servizio proprio per prevenire i reati sui mezzi pubblici, hanno arrestato un ...

De Luca porta le 'Luci d'Artista' a Napoli : l'annuncio in tv : Approfondimenti Luci d'Artista: pesci e altre creature marine invadono la villa comunale, le indiscrezioni 5 ottobre 2018 Vincenzo De Luca vuole portare le ' Luci d'Artista ' di Salerno a Napoli . E, ...