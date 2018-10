Il Napoli lancia la sfida alla Juve | Anna Trieste alla pizzeria Brandi

Champions League - il Napoli in salita contro un lanciatissimo Liverpool : Inter ok con il PSV Eindhoven - ci pensa Icardi : L’esordio casalingo in Champions League del Napoli non poteva essere più emozionante. Al San Paolo arriva il lanciatissimo Liverpool, vice campione d’Europa e primo in Premier League (alla pari con il Manchester City). I Reds, inoltre, hanno vinto la prima nella competizione contro il Psg e sono nella griglia dei favoriti per la vittoria finale. Ci vorrà dunque il miglior Napoli per provare a fermare gli inglesi e per non compromettere da ...

Live Juventus-Napoli 0-0 Ancelotti lancia Mertens e Insigne : Juventus e Napoli si sfidano quest'oggi allo Stadium nella partita più attesa del settimo turno di campionato; è la rivincita, per i bianconeri, del match perso sul finire dello...

Juventus-Napoli - Milik lancia la sfida : “A Torino per vincere” : Juventus-Napoli- Juve-Napoli è già iniziata. Dopo la netta vittoria del Napoli nel match di ieri sera contro il Parma, i partenopei si preparano alla grande sfida contro la Juventus del prossimo fine settimana. Sarà una partita avvincente e potenzialmente ricca di colpi di scena. Juventus a punteggio pieno dopo 6 giornate di campionato. 18 punti contro […] L'articolo Juventus-Napoli, Milik lancia la sfida: “A Torino per ...

VIDEO Napoli-Parma 3-0 - gli highlights della partita : Insigne e la doppietta di Milik lanciano i partenopei : Il Napoli si prepara alla sfida in casa della Juve di sabato prossimo sconfiggendo per 3-0 il Parma grazie alla rete in avvio di Insigne ed alla doppietta di Milik. Di seguito il VIDEO dei gol. IL VANTAGGIO DI Insigne || Napoli 1-0 Parma || Insigne#NapoliParma pic.twitter.com/WoOAqOBVkl — Napoli TV (@NapoliAR_TV) September 26, 2018 IL PRIMO GOL DI Milik || Napoli 2-0 Parma || Milik#NapoliParma pic.twitter.com/gNE9msoLnr — Napoli ...

Live Napoli-Parma 0-0 Ancelotti lancia Fabián e Malcuit : Il Napoli, secondo in classifica con 3 punti di ritardo dalla corazzata Juventus e reduce dalla vittoria esterna sul Torino nel match di domenica scorsa, ospita questa sera al San Paolo il Parma, che...

Napoli - tragedia all'Ospedale del Mare : detenuto sfugge al piantone e si uccide lanciandosi nel vuoto : Si è gettato dalle scale antincendio dell'Ospedale del Mare ed è morto sul colpo. A suicidarsi è stato un paziente psichiatrico che era ricoverato nel reparto specializzato...

Napoli - donna si lancia dal quarto piano : in gravi condizioni - ma non in pericolo di vita : Quella che si è consumata nella notte di martedì 25 settembre per le strade di Qualiano, piccolo comune della provincia di Napoli, poteva diventare una vera e propria tragedia [VIDEO] perché una donna di cinquantatré anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal quarto piano di un palazzo. La signora, però, non ha incredibilmente riportato ferite gravi in grado di comprometterle la vita. Secondo quanto riferisce il noto sito Napoli Today, il ...

Live Torino Napoli 0-0 Ancelotti lancia Mertens e Insigne : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Terremoto Napoli - il geologo Senatore del Movimento 5 Stelle lancia l’allarme per Pozzuoli : “è l’unica città al mondo costruita su un terreno bradisismico” : “Pozzuoli: altri 2 terremoti di bassa magnitudo (notte del 18 settembre 2018). Diciamo subito che non c è pericolo che si stia preparando una eruzione. Pozzuoli unica città al mondo costruita in un’area storicamente interessata da un fenomeno bradisismico (sollevamento del suolo, massimo di circa 2m, con numerosi eventi sismici e successivo abbassamento) non ha manufatti idonei a resistere senza subire danni alle locali accentuate e ...

Live Stella Rossa-Napoli 0-0 Zielinski sbaglia lanciato a rete : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal...

Napoli - scooter in fuga da un posto di blocco : due pistole lanciate davanti al teatro San Carlo : Lo scooter percorre via San Carlo, arriva alla curva prima di raggiungere piazza Trieste e Trento vede che davanti alla Fontana del Carciofo c'è un posto di controllo delle forze dell'ordine; inverte ...

Napoli-Fiorentina 1-0 : Insigne rilancia gli azzurri - primo ko viola : NAPOLI - Insigne piega una buona Fiorentina al San Paolo permettendo così al Napoli di tornare al successo dopo il ko di Genova contro la Sampdoria, e di agganciare almeno per il momento la Juventus ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Insigne lancia il Napoli! (4^ giornata) : Risultati Serie A, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. La quarta giornata comincia oggi con tre anticipi (sabato 15 settembre)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Uovo lanciato dall'auto a Napoli - giovane legale ferita all'occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un Uovo all'altezza dell'occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima dell'ultima moda notturna dei ...