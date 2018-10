Il miracolo del raggio verde

Nemmeno un miracolo del Venerdì Santo può liberare Londra dalla tagliola della Brexit : L'Ue ha dato la disponibilità ad un'intesa su una dichiarazione d'intenti politica, priva di valore legale, che spazi dalla politica estera comune a quella di difesa e alla cooperazione in tema di ...

Treviso - il “miracolo” della piccola Vittoria : nata prematura di 399 grammi - ora sta bene : La piccola Vittoria pesava solo 399 grammi quando è nata prematura all’ospedale Ca’Foncello di Treviso. I medici hanno cercato di ricreare le condizioni dell’utero materno con una temperatura di 34 gradi per consentire alla neonata di non sprecare energie per scaldarsi e impiegarle tutte per crescere e lei piano piano ce l’ha fatta.Continua a leggere

Segreti napoletani | L'arte del caffè e il capello «miracoloso» di Maradona : A proposito di Segreti e specialità napoletane impossibile non parlare della bevanda napoletana per antonomasia: 'o cafè. Per conoscerne la storia e la preparazione abbiamo fatto...

NUNZIO SULPRIZIO SANTO/ Quel miracolo della guarigione di un giovane di Taranto con lesioni cerebrali : NUNZIO SULPRIZIO verrà canonizzato oggi con una celebrazione guidata da papa Francesco. Nato nei pimi anni del 1800 è morto giovane dopo una malattia grave(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 03:27:00 GMT)

F1 - GP Giappone 2018 : Sebastian Vettel e Ferrari in cerca della resurrezione a Suzuka. Serve un miracolo? : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

Un Allenatore al Giorno : Walter Mazzarri - dal miracolo Reggina al flop dell’Inter : Walter Mazzarri è nato a San Vincenzo, il 1º ottobre 1961, è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Torino. Conta oltre 400 presenze in panchina nelle prime due divisioni del campionato italiano (403 in Serie A) e due finali di Coppa Italia (con una vittoria e una sconfitta, ai rigori). Esperienze ottime a Reggina, Sampdoria, Napoli, flop all’Inter. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Astronomia - Marte : la NASA attende un “recupero miracoloso” o la “morte onorevole” del rover Opportunity : Un’enorme tempesta di sabbia su Marte ha interrotto le comunicazioni con il rover Opportunity della NASA all’inizio di giugno e ora che la tempesta si sta dissolvendo e il rover non dà ancora segni di vita, la NASA è costretta a riconsiderare il futuro di una delle sue missioni più famose. “Il nostro rover, che è stato progettato per resistere 90 giorni e si trova su Marte da 14 anni e mezzo, ha appena vissuto l’evento più traumatico della sua ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli. De Luca a caccia della finale - per Tokyo 2020 occorre un miracolo : Italia all’ultima spiaggia nel salto ostacoli ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Gli azzurri non hanno brillato nella prima prova e sono costretti ora ad effettuare una grande rimonta per entrare tra le migliori 10 squadre e qualificarsi per la finale di venerdì 21 settembre, in cui saranno assegnate non soltanto le medaglie, ma anche 6 carte olimpiche alle prime classificate. Con 15.24 penalità l’Italia occupa il 17° ...

miracolo dell'Inter con il Tottenham - esultanza da ultras dei telecronisti Sky : L'esordio è stato "pazzo", proprio come la nomea dell'Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti ...

miracolo di San Gennaro - le foto del sangue liquefatto : "Il sangue è sciolto", ha annunciato il cardinale Crescenzio Sepe nel Duomo di Napoli in occasione della celebrazione del Miracolo di San Gennaro. Ad ascoltarlo un bagno di folla che ha acclamato la ...

San Gennaro - miracolo del santo patrono : sangue sciolto/ Ultime notizie : malore per il cardinale Sepe : Il santo del giorno di oggi 19 settembre è San Gennaro, si celebra il patrono di Napoli ma non solo. Fra le altre città infatti contiamo anche Folignano e la Little Italy di New York(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Si rinnova il “miracolo di San Gennaro” : applausi e commozione per lo scioglimento del sangue : Grande commozione e applausi a Napoli, per il miracolo di San Gennaro: il sangue contenuto nelle ampolle conservate in una cappella del Duomo è stato definito sciolto dall’arcivescovo Crescenzio Sepe poco dopo le 10, ma era già apparso in stato liquido all’apertura della teca. “Anche questa volta il miracolo è stato compiuto. Appena si è aperta la cassaforte, al primo inclino della teca il sangue era già tutto sciolto“: ...

San Gennaro - si è ripetuto a Napoli il miracolo del sangue - : In una cattedrale gremita di fedeli, si è verificato il prodigio della liquefazione del sangue del santo patrono del capoluogo campano. Cardinale Sepe: era già sciolto all'apertura della teca. Il ...

SAN GENNARO - IL miracolo del SANTO PATRONO/ Il sangue si è sciolto : "Porterà del bene a tutti" : Il SANTO del giorno di oggi 19 settembre è San GENNARO, si celebra il PATRONO di Napoli ma non solo. Fra le altre città infatti contiamo anche Folignano e la Little Italy di New York(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:11:00 GMT)