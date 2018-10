Il governo conferma il deficit al 2 | 4% Conte pronto a rispondere a Bruxelles

Via libera parlamentare al Def - dal governo conferma su reddito - flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: 'governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -

Il governo conferma le stime - ma i dubbi dei previsori restano : Sull'efficacia della manovra in gestazione permangono vari ordini di perplessità...

Manovra - Tria : 'governo conferma previsioni Nadef' : 'La salita dei rendimenti sui titoli di Stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva non giustificata dai fondamentali dell'economia e della ...

Manovra - Tria : 'governo conferma previsioni Nadef'. Snobbata bocciatura Upb : Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def.

Manovra - Tria : governo conferma previsioni quadro macro Nadef : Ad affermarlo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Secondo il ministro il quadro macroeconomico contenuto nella Nota di ...

Tria : "governo conferma previsioni Def" : 11.14 Le coperture della manovra 2019 ammontano a 15 mld di euro,di cui 6,9 di tagli e 8,1 di aumenti di entrate.Così il ministro dell'Economia Tria."Il Governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella NaDef", ha detto. Le misure della manovra prevedono interventi per 36,7 mld nel 2019,con coperture per 22 mld da ...

Tria : "governo conferma previsioni Def" : 11.14 Tria: "Governo conferma previsioni Def" Le coperture della manovra 2019 ammontano a 15 mld di euro,di cui 6,9 di tagli e 8,1 di aumenti di entrate.Così il ministro dell'Economia Tria."Il Governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella NaDef", ha detto. Le misure della manovra prevedono interventi per 36,7 mld nel 2019,con coperture per 22 mld da ...

MANOVRA - AUDIZIONE TRIA : “governo conferma PREVISIONI DEF”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “non tradiamo” : MANOVRA Economica, nuova AUDIZIONE TRIA dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: Ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Tria : "governo conferma previsioni Def" : 11.14 Le coperture della manovra 2019 ammontano a 15 mld di euro,di cui 6,9 di tagli e 8,1 di aumenti di entrate.Così il ministro dell'Economia Tria."Il Governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella NaDef", ha detto. Le misure della manovra prevedono interventi per 36,7 mld nel 2019,con coperture per 22 mld da maggior deficit e per 15 mld di tagli e maggiori entrate. Lo spread preoccupa,ma"non dobbiamo lasciare che la ...

Il governo conferma le previsioni del DEF : E' la replica del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che interviene per la seconda volta in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF per mano ...

Tria - governo conferma le previsioni del DEF : E' la replica del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che interviene per la seconda volta in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF per mano ...

Def - Tria : governo ritiene opportuno confermare sue previsioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Def - Tria ora non arretra : "governo conferma stime" : Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria non fa passi indietro. Dopo i rilievi dell'Ufficio per il Bilancio sulla Nadef di fatto conferma la linea del governo. Il titolare di via XX Settembre di fatto tira dritto: " Il governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def". Alle critiche da parte dell'Upb che ha parlato di "stime troppo ottimistiche", Tria risponde così: "Non possiamo, né dobbiamo basare il ...

Clima : “Il governo svolga un ruolo primario nel confermare gli Accordi di Parigi” : “Il grido di allarme lanciato dal Rapporto del Global Warming, presentato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, non lascia indifferente la Cisl da anni impegnata a collaborare con tutti i soggetti interessati per trovare le giuste soluzioni utili ad accelerare tutto quanto può essere utile a mantenere il più intatto possibile il nostro pianeta”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo ...