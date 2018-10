huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il fuoriprogramma della Bellanova scalda la Leopolda: 'Troppo testosterone nel Pd' - PillaPaladini : RT @HuffPostItalia: Il fuoriprogramma della Bellanova scalda la Leopolda: 'Troppo testosterone nel Pd' - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: Il fuoriprogramma della Bellanova scalda la Leopolda: 'Troppo testosterone nel Pd' - pierluigiluceri : RT @HuffPostItalia: Il fuoriprogramma della Bellanova scalda la Leopolda: 'Troppo testosterone nel Pd' -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Un intervento fuori programma, quello di Teresa, salutato con una lunga ovazione dal popolo. La senatrice Pd sale sul palco poco prima di Matteo Renzi esubito la platea: "Nello statutoforza dove voglio continuare a combattere ci deve stare la regola che Matteo ha messo in campo quando ha fatto governo metà di uomini e metà di donne:dentro il Pd. Basta con terne e quaterne di soli uomini - ha aggiunto - noi abbiamo bisogno di un partito di uomini e donne, e abbiamo bisogno di un linea che ci porta verso la costruzione dell'alternativa"."Grazie per essere qui quando non ci sono postazioni da distribuire, quando non sei presidente del Consiglio, ma solo senatore di Scandicci", dice: "Vogliamo rivendicare l'impianto riformista delle cose che abbiamo fatto, ce lo avete chiesto nelle tante manifestazioni che ...