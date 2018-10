Il finale di Instinct si avvicina su Rai2 tra “Sogni infranti” e un “Ultimo spettacolo”

optimaitalia

(Di domenica 21 ottobre 2018) Continua con successo la messa in onda dei crime suma ildisia grandi passi e presto dovremo fare i conti con quello che è l'ultimo episodio della prima stagione che, se tutto sarà confermato, andrà in onda a inizi novembre, sempre alla domenica sera. Da quel momento inizierà un vero e proprio valzer dei crime ditra ritorni, conferme e novità importanti a cominciare da 9-1-1.L'appuntamento di oggi, 21 ottobre, è alle 21.50 circa proprio con l'episodio numero 11 didal titolo "Sogni infranti" in cui Dylan si troverà a fare i conti con terrorismo e paura. In particolare, nell'episodio di questa sera, il nostro protagonista verrà contattato da un giornalista pronto a scrivere un articolo su di lui per il New York Magazine ma questo fa temere che questo possa mettere la sua vita a rischio.Intanto, la sua attenzione è attirata da un ...