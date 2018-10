Il dottor Chiellini e il pezzo di carta che serve anche agli sportivi

vanityfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il condom!L'illuminazioneGiù le maniL'ideaSeguire l'ondaIl tecnologicoDal Sol LevanteThe fireman!La vita nei boschiAll in!«E' libero?»Ci sono le prove!Il sabato si riposaCiak, si giraI ristoratoriI politiciAncelotti, Nesta, tutti e due gli Inzaghi, Guardiola, Zidane, Mancini, Zoff, il barone Liedholm e Giovanni Trapattoni in altri tempi. L’elenco dei giocatori diventati allenatori è lungo come quello di quanti sono diventati dirigenti (Nedved, Totti e Oriali) e quello dei tanti commentatori tv, su tutti Beppe Bergomi. Il mondo del calcio però non ha un posto per tutti quelli che lo lasciano da calciatori. Allora cosa fare quando a 35 anni la carriera è finita? Meglio laurearsi, come ha fatto Giorgio. Il difensore della Juventus e della Nazionale è uno dei testimonial della campagna Mind the Gap, letteralmente Occhio al vuoto, dell’Associazione internazionale dei calciatori. ...