Il derby della Madonnina e la nuova chance di Ventura

derby della Madonnina : probabili formazioni di Inter " Milan : Il match inizierà domenica 21 ottobre alle 20:30 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A oppure in streaming su Sky Go. La tattica di gioco Quella di domenica sarà una sfida molto Interessante ...

Politano - voglia di derby : 'Ci farà capire se l'Inter potrà dare fastidio. Sentiamo il calore della gente' : Qualche difficoltà iniziale nell'ambientarsi, cosa più che giustificata per chi veniva da un altro mondo. Poi l'esordio in Champions e il gol al Cagliari come momenti di svolta. Sempre in campo, ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : derby a Guida : Serie A– Dopo le due settimane di sosta, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Lo farà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando la Roma ospiterà una Spal a caccia di riscossa dopo le recenti uscite negative. Gli emiliani, fermi ai 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, arrivano all’Olimpico dove troveranno una […] L'articolo Serie A, gli arbitri della nona giornata: derby a Guida proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Accadde oggi - 18 ottobre 1908 : il primo derby della storia tra Inter e Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda i tifosi di Inter e Milan. Il primo derby in assoluto tra le due squadre venne giocato in Svizzera, precisamente a Chiasso e per la Coppa Chiasso. Il Milan aveva guadagnato l’accesso alla partita decisiva superando per 2-0 il Circolo Juventus Bellinzona, mentre l’Inter aveva battuto 1-0 l’Ausonia. Il primo derby ...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...

Accadde oggi - 30 settembre 2007 : torna il derby della Mole - gol di Trezeguet : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica Accadde oggi, il 30 settembre 2007 è una giornata da ricordare per la Juventus. Non si giova dal 2003 un derby contro il Torino, si tratta del primo dopo lo scandalo Calciopoli. Successo con il punteggio di 1-0 per la Juventus grazie ad una rete nel finale di David Trezeguet, in panchina c’era Claudio Ranieri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

derby - i tifosi biancolecesti bruciano la bandiera della Roma a Ponte Milvio : Si sono riuniti in cerchio per riprendere con i loro telefonini il gesto, che alcuni hanno definito 'goliardico', e organizzato da alcuni supporter biancocelesti nel piazzale di Ponte Milvio a pochi ...

derby - i tifosi biancolecesti bruciano la bandiera della Roma a Ponte Milvio : Si sono riuniti in cerchio per riprendere con i loro telefonini il gesto, che alcuni hanno definito 'goliardico', e organizzato da alcuni supporter biancocelesti nel piazzale di Ponte Milvio a pochi ...

Roma-Lazio - Salvini tra il pubblico del derby della capitale [GALLERY] : Matteo Salvini spettatore del derby tra Roma e Lazio, il ministro dell’interno italiano allo stadio Olimpico si è goduto il match di Serie A Matteo Salvini interrompe i suoi impegni diplomatici per un momento di svago allo Stadio Olimpico di Roma. L’impianto sportivo ha ospitato oggi il derby della capitale, quello tra la Roma e la Lazio, che ha visto trionfare i giallorossi per 3 a 1. Il ministro dell’interno italiano ha ...

Di Francesco soddisfatto della sua Roma : “i miei hanno giocato un derby da uomini veri” : Eusebio Di Francesco ha visto una grande Roma vincere il derby contro la Lazio per 3-1, il tecnico senz’altro soddisfatto dei suoi uomini “Oggi hanno fatto un derby da uomini, una partita da uomini. Questo è l’atteggiamento che ci porterà a levarci enormi soddisfazioni”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dopo la vittoria per 3-1 nel derby contro la Lazio. “Anche con il Chievo ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini - punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria : La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la ...

Roma-Lazio alle ore 15 La Diretta all'Olimpico il derby della verità : Si apre il programma della 7a giornata di Serie A all'Olimpico con l'anticipo delle ore 15 del sabato: ad andare in scena nella Capitale è il derby tra Roma e Lazio, la partita più attesa dell'anno da ...