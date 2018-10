Il Cavaliere dei sogni e lo stadio che Monza ha sempre sognato

Vuelta a España - Fabio Aru vuole vincere! Il Cavaliere dei Quattro Mori per l’impresa : “Sarà una grande avventura - ci proverò fino alla fine” : Fabio Aru vuole essere grande protagonista alla Vuelta di Spagna 2018 che scatterà domani da Malaga con una cronometro di 8 chilometri. Si incomincia con una prova contro il tempo su un percorso totalmente pianeggiante e cittadino ma allo stesso tempo relativamente corto, dunque il sardo non dovrebbe perdere troppo terreno nei confronti dei suoi grandi rivali per la classifica generale: le lotte contro le lancette (è prevista un’altra ...