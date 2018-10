Icardi regala il derby all' Inter al 92' | il capitano manda ko i rossoneri

ilgiornale

(Di domenica 21 ottobre 2018) L'di Luciano Spalletti gioca meglio rispetto al Milan di Gennaro Gattuso e si porta a casa ilgrazie alla rete delMauroal minuto 92'. I nerazzurri si sono visti annullare un gol, sempre con, nel primo tempo per posizione dubbia di fuorigioco. Isono stati spesso imprecisi e non sono mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Handanovic con Suso-Higuain-Calhanoglu ben controllati dai difensori dell'. Quando tutto faceva pensare allo 0-0 ecco la zampata delnerazzurro, al quinto centro nella Stracittadina, are un successo comunque meritato per la squadra di Spalletti che ci ha creduto di più e che ha provato a vincerla fino alla fine. Con questo successo l'sale a quota 19 punti, a meno sei dalla Juventus mentre il Milan resta a quota 12 ma con ancora una gara da recuperare.Il primo tiro in porta del primo ...