Icardi all' ultimo respiro | il derby è dell' Inter

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Icardi regala il derby all'Inter al 92' : il capitano manda ko i rossoneri : L'Inter di Luciano Spalletti gioca meglio rispetto al Milan di Gennaro Gattuso e si porta a casa il derby grazie alla rete del capitano Mauro Icardi al minuto 92'. I nerazzurri si sono visti annullare un gol, sempre con Icardi, nel primo tempo per posizione dubbia di fuorigioco. I rossoneri sono stati spesso imprecisi e non sono mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Handanovic con Suso-Higuain-Calhanoglu ben controllati dai difensori ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro vince la sfida degli attacchi spuntati : Un gol annullato per parte, un palo di De Vrij, maggior pressione nerazzurra e più agonismo del Milan. Spalletti tiene dietro la Lazio

Real Madrid : offerta shock all’Inter per Icardi - inserito Modric nell’affare : Real Madrid pronto a sferrare un nuovo attacco all’Inter per avere in rosa Mauro Icardi, Florentino Perez prova ad inserire Modric nell’affare Il Real Madrid continua il proprio pressing su Mauro Icardi. E’ ben noto l’interesse del club spagnolo per l’attaccante dell’Inter, ma adesso, secondo quanto rivelato dai colleghi di Diario Gol, i blancos sarebbero pronti a proporre un’offerta molto ...

Icardi : quest'estate potevo andar via ma ho deciso di restare - contento di stare all'Inter : Uno dei simboli dell'Inter è sicuramente il capitano, Mauro Icardi, che con la maglia nerazzurra ha segnato più di centodieci gol. Nonostante questi numeri il centravanti argentino spesso finisce al centro delle polemiche, anche dei suoi stessi tifosi, che si dividono tra chi lo difende per la sua ottima media realizzativa e chi, invece, vorrebbe partecipi di più alla manovra. Maurito presto potrebbe rinnovare il proprio contratto, con le ...

Miranda annulla Icardi e trascina il Brasile : Spalletti chi sceglie nel derby? : Miranda sta bene e lo ha confermato ai microfoni di Sport Tv post-partita: 'Fare un gol contro l'Argentina è sempre gratificante ed emozionante. Questa rete la dedico a chiunque creda in me. Oggi ...

Renzo Rosso : 'Milan - Higuain e Gattuso meglio di Icardi e Spalletti. Che goduria quel 6-0 all'Inter...' : Il proprietario del Vicenza e di Diesel , Major Partner del Milan, Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i Rossoneri: 'Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e ...

Milan - parla Shevchenko : 'Con Leo e Maldini c'è serenità. Gattuso? E' all'altezza - su Icardi-Higuain...' : Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ora commissario tecnico dell' Ucraina , parla a Sky Sport , partendo dalla nuova proprietà rossonera: 'Adesso c'è una grande serenità con l'arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa ...

Inter - Icardi vs Miranda : l'allenamento per il derby è Argentina-Brasile : In Sudamerica lo chiamano Superclasico de las Americas: clasico è il termine che indica tutti i derby, questo è un super-derby. Per Mauro Icardi e Miranda sarà anche un anticipo di derby, un modo ...

Inter-Milan - Pirlo : «Higuain migliore di Icardi - a Spalletti preferisco Gattuso» : Il derby di Milano si avvicina e oggi, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato proprio della sfida di domenica

Wanda Nara ‘ballerina’ al concerto di Maluma - la moglie di Icardi scatenata con le altre Wags dell’Inter [VIDEO] : Wanda Nara insieme alle altre Wags dell’Inter al concerto di Maluma a Milano, la moglie di Icardi scatenata all’evento musicale Wanda Nara si diverte al concerto di Maluma insieme alle altre mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter. La bellissima moglie di Mauro Icardi si reca al concerto del cantante di ‘Felices los 4’ insieme alle metà di Radja Nainggolan, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. ...

Inter - Stankovic : 'La squadra reagisce alla grande. Icardi sempre più forte. Sorpreso da Politano' : Sul momento della formazione nerazzurra è Intervenuto Dejan Stankovic , Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport : "Queste sette vittorie consecutive rappresentano un bel filotto, mi ...

Inter - Wanda Nara allontana il rinnovo di Icardi : ecco cosa ha detto : Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi, ha parlato a Tiki Taka delle possibilità di rinnovo del contratto del calciatore con i nerazzurri: “Ha ancora tre anni di contratto con l’Inter, non c’è un tema rinnovo”. In ogni caso Icardi attualmente ha il contratto in scadenza nel 2021 e percepisce 4,5 milioni di euro l’anno. Poi sulla ritrovata prolificità del centravanti: ...

'Ok - ci vediamo alla prossima' - Inter : Icardi raccoglie la sfida lanciata da... : Sarà un grande derby di Milano, ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che spiegano come Icardi e Higuain arrivino alla sfida in quello che per loro è un momento magico. 'Icardi raccoglie la sfida di Higuain: 'Ok, ci vediamo alla prossima a San Siro' . Due gol il ...