I progetti istituzionali della Fondazione Cesare Serono

(Di domenica 21 ottobre 2018) Laha varato negli ultimi anni una serie diProgetto “Centralitàpersona efamiglia nei sistemi sanitari: realtà o obiettivo da raggiungere?” Il progetto, “guidato” da una Commissione di esperti, coordinata dal Prof. Elio Guzzanti, prende come paradigma di riferimento “le disabilità” e poggia le proprie valutazioni su dati originali, prodotti ad hoc dal Censis. Progetto "A Ruota Libera" Il progetto ha come obiettivo produrre dei servizi che aiutino i soggetti che si muovono su una sedia a rotelle: Guide ad hoc per le più importanti città d’arte italiane che sono state pubblicate sia in formato cartaceo che elettronico. Progetto "Spiagge Accessibili" Nato tre anni fa, il progetto di mappatura multimediale delle spiagge accessibili, il primo in Italia, è il logico proseguimento del progetto A Ruota Libera.