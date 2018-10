I calciatori italiani all’estero – Cristian Pasquato | ex della Juventus

I calciatori italiani all’estero – Andrea Raggi - difensore del Monaco : Andrea Raggi (La Spezia, 24 giugno 1984) è un calciatore italiano, difensore del Monaco. Cresciuto calcisticamente nell’Empoli, nella stagione 2003-2004 viene ceduto in prestito, in Serie C2, alla Carrarese dove colleziona 29 presenze e 1 gol, poi torna all’Empoli. Il 28 maggio del 2008 si concretizza il suo trasferimento al Palermo per 7 milioni di euro. Dopo lo scarso impiego l’8 gennaio 2009 viene ceduto alla Sampdoria ...

I calciatori italiani all’estero – Davide Zappacosta - calciatore del Chelsea : Davide Zappacosta è un calciatore italiano, difensore del Chelsea e della nazionale italiana. Nel 2011 è stato acquistato dall’Atalanta, con cui ha giocato per 6 mesi nella squadra Primavera. Nell’estate 2011, a 19 anni, viene ceduto in comproprietà all’Avellino. Il 19 giugno 2014 Atalanta ed Avellino rinnovano la compartecipazione per un’altra stagione, con l’accordo che il giocatore vestirà la maglia del ...

I calciatori italiani all’estero – Luca Caldirola - difensore del Werder Brema : Luca Caldirola è un calciatore italiano, difensore del Werder Brema. Approda a 8 anni nella scuola calcio dell’Inter, dove svolge la trafila di tutte le categorie giovanili, dai Pulcini alla Primavera. A 19 anni viene ceduto in prestito alla squadra olandese del Vitesse, militante in Eredivisie, per la stagione 2010-2011. A fine prestito ritorna all’Inter, allenandosi con la prima squadra. Il 30 giugno 2011 viene ceduta al ...