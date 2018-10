I 10 Telefoni Più Venduti Su Amazon – Ottobre 2018 : Quali sono i Telefoni più Venduti su Amazon nel mese di Ottobre 2018? Ecco la classifica degli smartphone più Venduti sul celebre e-commerce nell’ultimo mese Telefoni e smartphone più Venduti su Amazon nel mese di Ottobre 2018 Hai bisogno di un nuovo smartphone? Il tuo telefono ti ha abbandonato e stai cercando un nuovo dispositivo, magari con […]

I 10 Telefoni Android Più Potenti E Veloci | Settembre 2018 : Gli smartphone più Veloci di Settembre 2018 secondo Antutu. Ecco la classifica aggiornata degli smartphone Android più Veloci in base ai calcoli di Antutu Quali sono gli smartphone Android più Veloci? Classifica Settembre 2018 Personalmente non sono un gran fan dei benchmark, che secondo me lasciano sempre il tempo che trovano. Le prestazioni di uno smartphone, infatti, […]

Ciao Android - iPhone XS Max e XS sono i Telefoni Più veloci al mondo - : ... distanziando i top di gamma Android più potenti, con una sola eccezione Ancora una volta gli iPhone sono gli smartphone più veloci al mondo, lo dimostrano i primi benchmark iPhone XS Max e XS ...

Altro che 5G : care compagnie Telefoniche - chi si fida più di voi? : Con l’arrivo del 5G, la prossima generazione di telefonia mobile, le compagnie telefoniche dovranno fare (stanno già facendo) forti investimenti. E per rientrare dovrebbero contare su un pubblico felice di sottoscrivere nuovi contratti per utilizzare i nuovi servizi. Ma le cose non stanno andando esattamente così, almeno per ora. In Italia c’è un problema forte di fiducia, di fuga degli utenti, che l‘arrivo di Iliad ...

Samsung cambia - i Telefoni di fascia media diventano più interessanti : (Foto: Samsung Display) Chi sborsa un patrimonio per potrarsi a casa gli ultimi smartphone di punta della coreana Samsung solitamente è abituato ad avere a disposizione tutto il meglio che la tecnologia ha da offrire, ma presto questo stato di cose potrebbe cambiare. Lo ha affermato in queste ore nientemeno che DJ Koh, numero uno della divisione mobile del colosso orientale: a partire dai prossimi mesi Samsung inizierà a implementare le proprie ...