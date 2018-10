Huawei lancia una base di ricarica con storage da 1 TB per Huawei Mate 20

Huawei lancia la propria piattaforma Video - in abbonamento mensile a 4 - 99 euro : Per il catalogo della propria App, Huawei ha stretto accordi con alcuni dei principali player del mondo del cinema a livello mondiale e italiano, tra cui Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com , ...

Huawei lancia la sfida a Apple A12 Bionic con i nuovi chip Kirin 980 : (Foto: Huawei) Quale sarà, a fine 2018, il processore per smartphone più potente del reame? A inizio settembre Huawei ha presentato il suo Kirin 980 in anticipo su tutti gli altri, ma tra l’annuncio e la disponibilità dei primi prodotti si è infilata Apple, che nel frattempo ha già portato sugli scaffali — a bordo di iPhone XS e XS Max — il suo A12 Bionic. Tutti e due i chip sono realizzati con processo produttivo a 7 nanometri, il che ...

Euronics lancia gli Huawei Days - con sconti validi solo per questo weekend : Euronics lancia gli Huawei Days, validi in negozio e online solo per questo fine settimana, con sconti che sfiorano il 40% su alcuni prodotti. L'articolo Euronics lancia gli Huawei Days, con sconti validi solo per questo weekend proviene da TuttoAndroid.

Lanciato da Wind il prezzo Huawei Mate 20 Lite : a quanto ammontano le rate : Dopo avervi parlato del prezzo Huawei Mate 20 Lite a rate con Vodafone e 3 Italia, siamo qui pronti per illustrarvi l'offerta di Wind, che ha a propria volta inserito il dispositivo nel proprio catalogo. Anche in questo caso, come per 3 Italia, il costo varia a seconda dell'opzione tariffaria e del metodo di pagamento utilizzato. Si parte da Wind Family con carta di credito, che prevede un anticipo di 99.90 euro, con 30 rate mensili da 5 euro ...

Huawei lancia Ark Program e presenta i primi tre dispositivi intelligenti di Ark Lab : Huawei ha presentato Ark Program e Ark Lab, il più grande laboratorio IoT, che ha già sfornato i primi tre dispositivi. L'articolo Huawei lancia Ark Program e presenta i primi tre dispositivi intelligenti di Ark Lab proviene da TuttoAndroid.