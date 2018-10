Highlights Serie A | Frosinone-Empoli Video Gol | Pagelle e tabellino del match

Highlights Serie A - tutti i gol della nona giornata : i VIDEO e le azioni salienti : La nona giornata di Serie A si apre con i tre anticipi di oggi, sabato 20 ottobre, che regalano risultati a sorpresa: la Roma cede in casa alla SPAL per 0-2, mentre la Juventus impatta per 1-1 contro il Genoa. In serata ci sarà la risposta del Napoli, impegnato in trasferta ad Udine. ROMA-SPAL 0-2 JUVENTUS – GENOA 1-1 Clicca qui per gli Highlights di Juventus-Genoa in aggiornamento Clicca qui per vedere gli Highlights su Sky Clicca ...