Helen Mirren indagata in Salento | all' attrice contestati abusi edilizi

L'attrice Helen Mirren è indagata per abuso edilizio e deturpazione di bellezze naturali in Salento : L'attrice inglese Helen Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi commessi durante la ristrutturazione di una villetta acquistata di recente dalla coppia nel Salento. L'edificio si trova in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo, nel comune di Tiggiano, in provincia di Lecce. Le indagini che hanno evidenziato i ...

Helen Mirren e il marito indagati per abusi edilizi su una masseria cinquecentesca nel Salento : Le indagini sono partite da un esposto depositato in Procura: tra i reati ipotizzati anche la deturpazione di bellezze naturali. L'attrice in Puglia si dedica alla coltivazione di melograni e da un anno è testimonial degli ulivi salentini

IL DEBITO/ Su Iris il film con Helen Mirren (oggi - 13 ottobre 2018) : Il DEBITO, il film drammatico in onda su Iris oggi, sabato 13 ottobre 2018. Nel cast: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciaran Hinds, alla regia John Madden. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Helen Mirren è l'imperatrice Caterina : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Helen Mirren nei panni dell'imperatrice Caterina nei suoi alloggi privati ricostruiti sulla base dei palazzi russi originali e circondata da copie, create per l'occasione, dei ...