Hamilton | ' Primo di un soffio!' Vettel | ' Siamo tornati in forma'

F1 - primo match point per Hamilton ad Austin : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista ad Austin dopo le emozioni di Suzuka: Hamilton a caccia del suo 5° titolo primo match point per Lewis Hamilton, il pilota britannico può vincere il suo quinto titolo in occasione del Gp di Austin, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In caso di vittoria, il driver della Mercedes festeggerebbe con Vettel non oltre il terzo posto, un’eventualità non ...