Hamilton in pole ad Austin

USA : pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° : Nelle qualifiche del GP degli USA Lewis Hamilton ha conquistato la nona pole della stagione, la quarta negli States e la terza consecutiva al COTA, con il rivale al Titolo Sebastian Vettel secondo a 0.061s che però partirà quinto per via della penalità rimediata nelle prime libere per non aver rallentato a sufficienza con le […] L'articolo USA: pole di Hamilton poi le Ferrari. Ma Vettel partirà 5° sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton non sbaglia un colpo e centra la pole per un soffio sulle Ferrari di Vettel e Raikkonen : Non si ferma più! Lewis Hamilton (Mercedes) conquista la pole position anche del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno e si mette nelle migliori condizioni in vista della gara di domani, quando potrà già festeggiare il suo quinto titolo iridato. L’inglese centra il nuovo record della pista con il tempo di 1:32.237 e precede di appena 61 millesimi Sebastian Vettel (Ferrari) che, come ben noto, domani retrocederà in griglia di ...

Cowboy Hamilton ad Austin - il britannico agguanta la pole position in Texas : Vettel partirà quinto : Il pilota della Mercedes si prende la pole position in Texas, davanti a Vettel e Raikkonen. Il tedesco però partirà quinto per scontare la penalità subita nelle FP1 Lewis Hamilton si trasforma in Cowboy in Texas, prendendosi l’ennesima pole di questa straordinaria stagione. Il pilota della Mercedes beffa per pochissimi millesimi le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, costrette ad accontentarsi del secondo e del terzo posto ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton vuole l’ennesima pole - i rivali sono costretti ad inseguire da lontano : Il venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno non si può certamente definire come “probante” dato che entrambe le sessioni si sono disputate sotto la pioggia ed i piloti hanno girato ben poco ma, per quanto visto, sembra che Lewis Hamilton sia letteralmente su un altro pianeta in questo inizio di fine settimana di Austin. Al COTA – Circuit Of The Americas, l’inglese ha vinto in ben cinque occasioni su ...

