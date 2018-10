Guarire dal diabete tipo 2 si può?

Perdere peso fa Guarire dal diabete tipo 2 - ecco come : Una ricerca presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, a Berlino, ha rilevato che Perdere peso può fare “guarire” dal diabete di tipo 2, una remissione che dipende dalla capacità delle cellule del pancreas che producono insulina di guarire e funzionare normalmente: lo studio mette in discussione l’attuale certezza scientifica secondo cui questa funzione delle betacellule del pancreas è ...

"Guarire dalla paura che spinge ad emarginare malati e disabili" : La guarigione del sordomuto fu per lui 'un''apertura' agli altri e al mondo'. Soprattutto, però, rileva Papa Francesco, il Vangelo odierno evidenzia l'esigenza di una duplice guarigione: quella dalla ...

Cellule del paziente per Guarire dal tumore - arriva Car-T : sì della Ue a due nuove terapie : Allo stesso tempo come tutte le novità della scienza va presa con la dovuta cautela per una serie di fattori, dalla tossicità della terapia al costo proibitivo. Ci vorrà una attenta valutazione nel ...