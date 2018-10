Grillo | Salvini dice una cosa e la mantiene | miracolo in politica

Grillo : 'Siamo diversi da Salvini ma se dice una cosa la mantiene' : Roma, 21 ott., askanews, - Gli esponenti del Movimento 5 stelle, ora che sono al governo, 'vanno d'accordo con Salvini'. Lo ha sottolineato Beppe Grillo, parlando dal palco del Circo Massimo per la ...

Grillo al Circo Massimo : «Siamo diversi da Salvini ma lui è uno leale» : Il comico: «Togliamo i poteri al capo dello Stato, non è più in sintonia col nostro modo di pensare». Di Maio: «A gennaio un manifesto per mettere insieme nuove forze». Conte: «Nostro cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione»

Grillo choc al Circo Massimo : "Macron? Un bambino violentato da un'anziana. E la mamma di Salvini non poteva prendere la pillola?" : Beppe Grillo senza freni. Dal palco di 'Italia a 5 stelle' il fondatore del Movimento si scaglia contro tutto e tutti. A partire dal presidente francese Emmanuel Macron, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: "Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani"Nel mirino impietoso dell'ironia grillina finisce poi anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto inedito: "Io non lo conoscevo, ...

Grillo : "Dovremmo togliere poteri al Capo dello Stato" | E difende Salvini : almeno è leale : "Un Capo dello Stato che presiede il Csm, Capo delle forze armate non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Lo afferma Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio. E sul leader della Lega: mantiene la parola data, in politica è un miracolo

Conte : andremo avanti fino al 2023 Grillo show sul palco con la 'manina' 'Salvini mantiene la parola' Diretta : noi cambieremo il mondo', ha continuato Grillo soffermandosi poi sul Di Maio. 'Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai'. 'E adesso la ...

Fidarsi di Salvini? Grillo tace e ride : ANSA, - ROMA, 21 OTT - Dopo 4 mesi direbbe ancora che di Salvini ci si può fidare? Lo chiedono i cronisti a Beppe Grillo quando lascia l'hotel Forum per andare al Circo Massimo ma lui non risponde ed ...

Vilipendio : indagini su Salvini - Grillo e Di Battista padre - ok da ministero Giustizia : Vilipendio al Capo dello Stato, si indagherà su Salvini e altri personaggi (politici e non solo) finiti nel mirino di diverse procure della repubblica per dichiarazioni ritenute offensive del decoro del Presidente Mattarella. Oltre al vicepremier e leader della Lega, chiamato oggi a rispondere della frase “magistratura schifezza” pronunciata nel 2016 per commentare alcune vicende giudiziarie che lo avevano indignato, le inchieste riguarderanno ...

Il ministro Bonafede firma l’autorizzazione a procedere per vilipendio per Grillo e Salvini : "Ho deciso di concedere l’autorizzazione a procedere per tutti i casi pendenti. La coerenza è un valore che va coltivato prima di tutto nelle istituzioni. Vi comunico che fra le persone per cui ho firmato l’autorizzazione a procedere ci sono: Beppe Grillo, Carlo Sibilia, il padre di Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini", ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

