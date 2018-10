Grillo | ' Dovremmo togliere i poteri al Capo dello Stato'

La manona di Grillo su Mattarella : "Dovremmo togliere i poteri al Capo dello Stato" : Beppe Grillo sale sul palco di 'Italia a 5 stelle', lakermesse pentastellata in corso al Circo Massimo di Roma. Saluta il pubblico, agitando una manina di plastica, scimmiottando la polemica di questi giorni con il decreto Fiscale."Noi abbiamo cambiato il mondo...guardate a Conte cosa è successo in in 4 mesi, era un cazzo di professorino, che faceva l'esegesi del diritto e ora è qui, cazzo.. noi cambieremo il mondo". Lo afferma ...