Grillo contro il Quirinale protestano le opposizioni E il M5S lo scarica | No

Grillo contro il Quirinale protestano le opposizioni M5S frena : "No riforma" : Per Beppe Grillo ci troppi poteri, troppe cariche e quindi tutto va cambiato. Questo è quello che sostiene il comico nell'intervento conclusivo della kermesse grillina Italia a 5 Stelle. E tra una ...

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere . Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio . Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini , Beppe Grillo , ...

Sicilia - due morti per morbillo - ministro Grillo : 'Piano straordinario contro epidemia' : La Regione Sicilia segnala due casi di morbillo che hanno condotto a due decessi. Si tratta di un fatto che fa salire a sei il numero di morti dovuti alla malattia dall'inizio del 2018. E' l'Istituto Superiore di Sanità a tenere il conto di un bilancio che annovera adesso adesso anche i due casi Sicilia ni. A perdere la vita sono state due persone: una di cinquantuno anni e l'altra di ventinove. Le cause del decesso sono le medesime: ...

Ponte Morandi - Antonio Ricci contro Beppe Grillo : "Suo progetto orribile"/ "Lavoro a Renzo Piano - e in fretta" : Ponte Morandi , Antonio Ricci contro Beppe Grillo : secondo il patron di Striscia la Notizia il progetto pubblicizzato dal fondatore del M5s per la ricostruzione dopo il crollo è "orribile"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Blog M5s scriveva : "crollo ponte Morandi a Genova? Favoletta"/ Beppe Grillo e 'No Gronda' contro nuove opere : Quando il Blog M5s si scriveva : 'crollo del ponte Morandi a Genova? Una favoletta'. Beppe Grillo e le battaglie con i No Gronda contro l'opera.

Grillo contro omeopatia : la replica delle aziende : Erano già insorti numerosi follower, dopo la lettera inviata da Beppe Grillo all'ordine dei farmacisti italiani, per chiedere la sospensione della vendita dei prodotti omeopatici. Oggi, dopo quella degli utenti social, arriva la replica di Omoimprese, l'associazione che rappresenta le aziende che si occupano di produrre e distribuire tali prodotti. Grillo , sottolineava come l' omeopatia fosse stata "più volte messa in discussione" e avesse ...

Beppe Grillo contro l’omeopatia : Ha scritto una lettera aperta ai farmacisti difendendo la scienza e chiedendo di non «confondere i cittadini con la vendita di prodotti omeopatici» The post Beppe Grillo contro l’omeopatia appeared first on Il Post.