Grillo con la manina | «Troppi poteri al capo dello Stato» Ma i 5 stelle

M5S - Grillo show sul palco con la manina : «Diversi da Salvini - ma lui è leale» : Si chiude oggi al Circo Massimo a Roma Italia a 5 stelle, la festa del movimento grillino. Sul palco il leader Beppe Grillo, con l'ormai famosa "manina", il premier Giuseppe Conte e il...

Grillo show : sul palco con la 'manina' 'Troppi poteri al capo dello Stato' Conte : avanti fino al 2023 : noi cambieremo il mondo', ha continuato Grillo soffermandosi poi sul Di Maio. 'Nessuno mette in difficoltà Di Maio, solo io posso farlo, perché so tutte le cose vere ma non le dirò mai'. 'E adesso la ...

Beppe Grillo - la battuta al telefono con la madre di Salvini : 'Signora - perché non ha preso la pillola?' : ... durante il quale il pubblico ha ascoltato in silenzio, forse più convinto di prima che l'alleanza di governo con chi è anche alleato con Silvio Berlusconi, forse non è la fine del mondo.

Grillo al Circo Massimo : "Togliere i poteri al Capo dello Stato". Il premier Conte : "Sarò garante fino al 2023" : Alla battuta di Lucia Annunziata se Tria sia ancora il ministro dell'Economia, il leader M5S risponde che "Tria non solo è ancora il ministro dell'Economia ma sta portando avanti una manovra molto ...

Grillo : 'Togliere poteri al Colle'. Conte : 'Io garante fino al 2023' : Alla battuta di Lucia Annunziata se Tria sia ancora il ministro dell'Economia, il leader M5S risponde che " Tria non solo è ancora il ministro dell'Economia ma sta portando avanti una manovra molto ...

Beppe Grillo - l'attacco contro il Quirinale : 'Il Presidente della Repubblica ha troppi poteri' : Beppe Grillo è tornato ad attaccare il Quirinale durante il suo comizio a Italia a 5 stelle al Circo Massimo di Roma. Il comico ha ricordato una vecchia battuta su Giorgio Napolitano quando disse che ...

Italia a 5 stelle - Grillo - Raggi - Di Maio e Conte per la prima volte tutti insieme : La sindaca, il capo politico, il presidente e il fondatore. Piccolo siparietto a Italia a Cinque stelle tra la sindaca Raggi, il vice premier Di Maio, il premier Conte e Beppe Grillo. È la prima volta ...

Italia 5 stelle - Grillo su palco con manina. Conte : avanti fino a 2023 - : Il leader del M5S Luigi Di Maio parla di Europa e annuncia la nascita di un nuovo gruppo europeo che metta insieme "le forze politiche che vogliono più reddito, più lavoro, più tecnologie, meno banche ...

Italia 5 stelle - Grillo show sul palco con la 'manina' : Accoglienza da rockstar per Beppe Grillo nella giornata di chiusura di 'Italia 5 stelle', la manifestazione che il Movimento ha organizzato a Roma, al Circo Massimo. Prima l'arrivo blindato, poi l'...

