Grillo choc al Circo Massimo | Macron? Un bambino violentato da un' anziana E la

huffingtonpost

(Di domenica 21 ottobre 2018) Beppesenza freni. Dal palco di 'Italia a 5 stelle' il fondatore del Movimento si scaglia contro tutto e tutti. A partire dal presidente francese Emmanuel, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: "Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani"Nel mirino impietoso dell'ironia grillina finisce poi anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto inedito: "Io non lo conoscevo, l'ho incontrato una volta in aeroporto, e io ero già "l'Elevato" e lui percepiva questa potenza emanava il mio fisico come razza superiore alla sua...Allora si è avvicinato, timido, e mi ha detto "signorc'è mia mamma al telefono la potrebbe salutare? Io a lei ho detto "signora perché non ha preso la pillola quel giorno?".