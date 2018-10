Grillo : cambiare i poteri del presidente della Repubblica : Roma, 21 ott., askanews, - "Mi hanno accusato di vilipendio per una battutina su Napolitano. Poi c'è stata la storia dell'impeachment. Noi dobbiamo riformare il ruolo del presidente della Repubblica: ...

Italia 5 Stelle - lo show di Grillo : dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie di rating : Arriva sul palco brandendo una manina di plastica, sulle note della sua canzone blues ‘show me the way’. Beppe Grillo si presenta così sul palco di Italia 5 Stelle, presentato dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, come “il padre di tutti noi”. E il fondatore del M5s esordisce: “E adesso la satira chi la deve fare? Qui c’è il premier, un ministro… non sono più i ragazzi che conoscevo. Ho visto ...

Italia 5 Stelle - Grillo : "Cambiare i poteri del Capo dello Stato" : noi cambieremo il mondo". Grillo si sofferma poi sul leader del movimento Luigi Di Maio: "Luigi è una macchina da guerra, nessuno riesce a metterlo in difficoltà. Solo io riesco, che so tutte le cose ...

Grillo : cambiare numero chiuso Medicina : 11.02 Il governo dice 'basta' al numero chiuso per l'ingresso nelle Facoltà di Medicina. "Come è concepita oggi la norma non è meritocratica. Va rivista la modalità di selezione", afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo. "Perseguiremo - spiega -un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese" "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina e più ...