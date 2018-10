Grillo attacca il Colle e fa ironia troppo pesante su Salvini e Macron I suoi e Palazzo

huffingtonpost

(Di domenica 21 ottobre 2018) Un'immagine del backstage? "A Di Maio scendevano gocce gelide di sudore dalla fronte quando parlava Beppe". Un parlamentare posizionato lì, nel retropalco, racconta così la scena dell'imbarazzo generale. Imbarazzo che poco dopo si è trasformato nel dover scaricare il proprio leader. I ministri M5s si sono raggelati nel sentire gli attacchi al Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cuivuole togliere poteri, poi al presidente francese Emmanuel"violentato da un anziano" e per finire anche a Matteo("era meglio se sua mamma prendeva la pillola"), in un momento così complicato per l'Italia osservata dai mercati e dai commissari Ue.Per fortuna il premier Giuseppe Conte era andato via ma su quello stesso palco aveva parlato appena mezz'ora prima. Quindi ecco che il Movimento prende le distanze. Fonti interne e ben qualificate ...