Grillo a Italia 5 stelle | ' Togliere poteri al Quirinale'

Blastingnews

: Italia 5 Stelle, lo show di Grillo: dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie… - fattoquotidiano : Italia 5 Stelle, lo show di Grillo: dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie… - repubblica : Italia a 5 Stelle, Grillo: 'Il Capo dello Stato ha troppi poteri'. Di Maio. 'Resteremo nella Ue'. Conte: 'Avanti fi… - GianlucaVasto : L'Italia è sotto attacco -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Si è conclusa oggi l'ultima giornata della manifestazioneal Circo Massimo, organizzata dal Movimento 5. Tra gli interventi quello del fondatore del Movimento Beppe, che ha fatto nascere polemiche per le sue dichiarazioni sul Capo dello Stato. Ha parlato anche il premier Giuseppe Conte, che ha ribadito la propria volontà di continuare a guidare l'esecutivo fino al termine della legislatura.: "al Capo dello Stato" Il fondatore del Movimento, salito sul palco con una "manina" di plastica in chiaro riferimento alle recenti dichiarazioni di Di Maio, ha esordito con un attacco alla figura del Presidente della Repubblica: "Dovremmoal capo dello Stato, dovremmo riformarlo". "Il vilipendio... un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare" ha poi aggiunto, ...