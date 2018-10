Grande Fratello Vip | il fidanzato della Provvedi contro Elia | offese e insulti omofobi

Anticipazioni Grande Fratello Vip : tre concorrenti entreranno nella quinta puntata : Il Grande Fratello Vip ha bisogno di uno scossone che gli permetta di recuperare gli ascolti persi in questa terza edizione. Il cast continua a non convincere, a causa dell'assenza di dinamiche interessanti e neppure l'entrata di Cristiano Malgioglio ha risollevato le sorti di un Reality Show che appare in forte crisi. Per questo la produzione starebbe pensando a grandi novita', che riportino quei colpi di scena che il pubblico attende ma che ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi critica Benedetta e Martina : il web e Battista contro l'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: pioggia di critiche per Eleonora Giorgi. l'attrice torna a criticare Benedetta Mazza ma per lei arriva la replica del web

Grande Fratello Vip : lunedì entreranno nella casa Ela Weber e Maria Monsè : A pochi giorni dalla messa in onda della nuova diretta live del Grande Fratello Vip, il format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, sono trapelate online delle anticipazioni secondo le quali lunedì 22 ottobre vi saranno almeno tre le new-entries nel gioco delle celebrità: la "sellerona" Ela Weber, poi Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. Un altro rumor è invece stato smentito, ovvero quello di una seconda puntata serale ...

Grande Fratello Vip 2018/ Elia Fongaro "incompreso" : Maurizio Battista svela i suoi pregi nascosti

Grande Fratello VIP 3 - Alessandro Cecchi Paone e la storica polemica contro il reality nel 2001 (video) : "Come si cambia per non morire" disse Fiorella Mannoia nel suo successo, proviamo a paragonare la stessa frase con una controversa vicenda cui protagonista è Alessandro Cecchi Paone. Andiamo per gradi: vi abbiamo riferito il nostro retroscena sui tre concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP lunedì sera in prima serata, fra i tre figura il nome del giornalista.

Grande Fratello VIP 3 - Alessandro Cecchi Paone e la storica polemica contro il reality nel 2001 : "Come si cambia per non morire" disse Fiorella Mannoia nel suo successo, proviamo a paragonare la stessa frase con una controversa vicenda cui protagonista è Alessandro Cecchi Paone. Andiamo per gradi: vi abbiamo riferito il nostro retroscena sui tre concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP lunedì sera in prima serata, fra i tre figura il nome del giornalista. I Retroscena di Blogo: i ...

Grande Fratello VIP 2018/ Silvia Provvedi torna a parlare di Corona : "L'amore finisce - il rispetto no"

Grande Fratello Vip senza veli : "Basile è superdotato" : Al Grande Fratello Vip 3 c'è un concorrente con un Grande talento...fisico. Il judoka Fabio Basile è superdotato. Parola di coinquilini che ne hanno parlato con una Marchesa a dir poco scioccata: '...

Grande Fratello Vip 3 - Maurizio Battista a Verissimo : "Ho fatto il GF per un'esperienza - non per soldi. Non ho buoni rapporti con i miei figli" : Maurizio Battista, il comico romano che ha deciso di lasciare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset giunto alla terza edizione, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante la puntata odierna di Verissimo, programma in onda su Canale 5 ogni sabato.Il comico 61enne, all'interno della Casa, non si è fatto mancare nulla, dalle barzellette (a volte, poco capite...) alle discussioni, ...

Grande Fratello Vip : ecco chi sono i tre nuovi concorrenti che entraranno lunedì. (FOTO) : Ce l’abbiamo fatta, finalmente gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di seguire un mio consiglio arruolando nel cast della nuova edizione un concorrente che romperà gli equilibri della casa (sicuramente quelli della... L'articolo Grande Fratello Vip: ecco chi sono i tre nuovi concorrenti che entraranno lunedì. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Video : cena da masterchef per il compleanno di Eleonora Giorgi

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi umilia due inquiline : “Spero mio figlio non ne porti una così a casa” : Eleonora Giorgi è assoluta protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip 3. Sa sempre come far parlare di sé l’attrice italiana. E non risparmia mai polemiche. Anzi, una delle più discusse è certamente quella con Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Come se non bastasse, però, Eleonora Giorgi a volte dimentica di essere ripresa ventiquattro ore su ventiquattro e si lascia andare a giudizi su persone terze che vengono tirate ...

Grande Fratello Vip - Marchesa d'Aragona e la testimonianza choc : «Estetista? A me ha fatto la manicure...» : La Marchesa d'Aragona e la polemica sulla veridicità del suo titolo nobiliare. Ci sarebbe una nuova testimonianza sul passato di Daniela Del Secco . La Marchesa avrebbe sempre affermato di essere ...