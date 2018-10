Grande Fratello Vip 2018 | Cecchi Paone | Maria Monsè ed Ela Weber nuovi concorrenti

Grande Fratello Vip - l'insulto anonimo a Elia Fongaro : attacco brutale - lui perde la testa : Altre tensioni al Grande Fratello Vip , dove il gioco dei bigliettini anonimi scatena altre tensioni tra gli inquilini. Già, perché la Marchesa D'Aragona , Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro hanno ricevuto ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo minaccia di lasciare il reality. Uno scherzo lo manda su tutte le furie : «Poveracci» : Ivan Cattaneo ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, terza edizione, in un impeto di rabbia. Tutto a causa di uno scherzo da parte dei ragazzi. Messa da parte la consueta ironia,...

Grande Fratello Vip - il fidanzato della Provvedi contro Elia : offese e insulti omofobi : I riflettori all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 continuano ad essere puntati su Elia Fongaro, che in queste settimane è stato più volte al centro di dibattiti e polemiche. Nelle ultime ore, però, abbiamo visto che contro il bel modello protagonista di questa edizione del reality show si sono accaniti il fidanzato di Giulia Provvedi, anche lei concorrente del GF Vip con la sorella Silvia e l'amico della Provvedi, i quali hanno usato ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip : tre concorrenti entreranno nella quinta puntata : Il Grande Fratello Vip ha bisogno di uno scossone che gli permetta di recuperare gli ascolti persi in questa terza edizione. Il cast continua a non convincere, a causa dell'assenza di dinamiche interessanti e neppure l'entrata di Cristiano Malgioglio ha risollevato le sorti di un Reality Show che appare in forte crisi. Per questo la produzione starebbe pensando a grandi novita', che riportino quei colpi di scena che il pubblico attende ma che ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi critica Benedetta e Martina : il web e Battista contro l'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: pioggia di critiche per Eleonora Giorgi. l'attrice torna a criticare Benedetta Mazza ma per lei arriva la replica del web(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip : lunedì entreranno nella casa Ela Weber e Maria Monsè : A pochi giorni dalla messa in onda della nuova diretta live del Grande Fratello Vip, il format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, sono trapelate online delle anticipazioni secondo le quali lunedì 22 ottobre vi saranno almeno tre le new-entries nel gioco delle celebrità: la "sellerona" Ela Weber, poi Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè. Un altro rumor è invece stato smentito, ovvero quello di una seconda puntata serale ...

Grande Fratello Vip 2018/ Elia Fongaro "incompreso" : Maurizio Battista svela i suoi pregi nascosti : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Grande Fratello VIP 3 - Alessandro Cecchi Paone e la storica polemica contro il reality nel 2001 (video) : ?"Come si cambia per non morire" disse Fiorella Mannoia nel suo successo, proviamo a paragonare la stessa frase con una controversa vicenda cui protagonista è Alessandro Cecchi Paone. Andiamo per gradi: vi abbiamo riferito il nostro retroscena sui tre concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP lunedì sera in prima serata, fra i tre figura il nome del giornalista. I Retroscena di Blogo: ...