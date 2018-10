Gran rimonta e poi una caduta | gran premio di Giappone senza sorrisi per Andrea Iannone

Diretta/ Siena Rieti (risultato finale 87-84 dts) : Grande rimonta dei toscani! (basket A2 Ovest) : Diretta Siena Rieti, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaEstra, per la seconda giornata del girone Ovest nel campionato di basket A2(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:08:00 GMT)

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Australia 34-45. Gran rimonta dei Wallabies nella ripresa : Gara dai due volti l’ultima del The Rugby Championship 2018 tra le formazioni di Argentina ed Australia: in Sudamerica i Wallabies si impongono sui Pumas al termine di una straordinaria rimonta per 34-45 dopo che la prima frazione vedeva avanti i padroni di casa per 31-7. Auustralia terza nel torneo, Argentina ultima. Nel primo tempo padroni di casa subito avanti con la meta di Matera al 2′ e nuovo allungo al 4′ con Boffelli. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i Granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata, avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer, che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Moto3 - GP Aragon : risultati gara. Il trionfo in fuga di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi in Grande rimonta : Un capolavoro firmato dallo spagnolo Jorge Martin. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3 grazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 ...

VIDEO Roma-Atalanta 3-3 - gli highlights della seconda giornata di Serie A. Grande rimonta dei giallorossi : Pirotecnico 3-3 all’Olimpico tra Roma ed Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2018-2019. Avanti per 1-0 dopo appena 2 minuti grazie ad una rete di Pastore, i padroni di casa hanno subito la furia orobica: prima Castagne, poi una doppietta del neo-acquisto Rigoni hanno completamente ribaltato il match al 38′. Nella ripresa ci ha pensato Florenzi a suonare la carica per i giallorossi andando a segno al 60′, prima del ...

Grande Toro : 2-2 in rimonta con l’Inter a San Siro : Alla bicicletta di Luciano Spalletti cade la catena nel secondo tempo, quando in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Toro: finisce 2-2. In gol Perisic, De Vrij, Belotti e Meité. E’ una gara strana quella del Meazza, dominata dai padroni di casa fino all’Intervallo, nella ripresa le parti si invertono e a comandare sono i granata, che si trovano d...

Inter-Torino 2-2 : che rimonta per i Granata! : MILANO - Non sono bastati all' Inter due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in semifinale - battuta in rimonta la Francia con Grandi Nasraoui e Natali : L’estate delle nazionali giovanili sta chiudendosi con una bella tinta d’azzurro: le più giovani, le Under 16, sono arrivate alla semifinale degli Europei di categoria in corso a Kaunas battendo la Francia per 61-59 al termine di una partita combattutissima, risolta solo all’ultimo possesso con una gran difesa delle nostre, trascinate da Meriem Nasraoui (19 punti, prodotto di Costa Masnaga, club di Serie A2) e da Giulia Natali ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brandt Snedeker domina il Wyndham Championship! Webb Simpson secondo dopo una Grande rimonta : Brandt Snedeker è il dominatore del Wyndham Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro, nel North Carolina (USA). Lo statunitense ha confermato la sua leadership con una tornata solidissima in 65 colpi (-5), grazie alla quale è riuscito a tenersi stretta la prima posizione senza correre rischi. Snedeker ha effettuato un solo bogey e ben 6 birdie, chiudendo il ...

Nordea Masters - azzurri in Grande rimonta. In testa Jamieson e Waring : Questa la programmazione in diretta esclusiva su Sky Sport Golf del Nordea Masters: Sabato 18 agosto terza giornata - dalle 13 alle 17.30 Domenica 19 agosto quarta giornata - dalle 13 alle 17.30 ...